24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है. इस दिन पवित्र नदियों, सरोवरों में स्नान करने की परंपरा है. मान्यता है कि इस दिन स्नान और दीपदान से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है. कार्तिक पूर्णिमा पर लोग गंगा या किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जाकर आस्था की डुबकी लगा सकते हैं. कार्तिक पूर्णिमा भगवान विष्णु और महादेव दोनों की आराधना का दिन है. पवित्र नदियों में स्नान के बाद लोग दीपदान करते हैं और फिर सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान-दक्षिणा देते हैं. कार्तिक पूर्णिमा साल का आखिरी पावन स्नान भी है. इसलिए ज्योतिषविदों की सलाह है कि लोग हर हाल में इस शुभ घड़ी में स्नान करें.

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कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे उत्तम घड़ी माना जाता है. लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस अबूझ घड़ी में स्नान करने से चूक जाएं तो दो अन्य शुभ मुहूर्तों में भी स्नान कर सकते हैं. आइए जानते हैं.

ब्रह्म मुहूर्त का समय

कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 03 मिनट से लेकर सुबह 5 बजकर 57 मिनट तक रहेगा. स्नान-दान के लिए यह शुभ घड़ी सबसे श्रेष्ठ रहने वाली है.

प्रात: संध्या

दृग पंचांग के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह 5 बजकर 30 मिनट से लेकर सुबह 6 बजकर 51 मिनट तक प्रात: संध्या रहेगी. स्नान-दान के लिए यह घड़ी भी शुभ रहेगी. अच्छी बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो जाने के बाद प्रात: संध्या की शुभ घड़ी करीब 48 मिनट रहेगी.

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अभिजीत मुहूर्त

वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोगों को सुबह के मुहूर्त में ही स्नान कर लेना चाहिए. लेकिन अगर किसी कारणवश आप सुबह के वक्त स्नान न कर पाएं तो सुबह 11 बजकर 47 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 29 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आप इस अबूझ घड़ी में भी स्नान-दान कर सकते हैं.

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घर में कैसे करें पवित्र स्नान?

कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन हर किसी के लिए नदी या तीर्थस्थल तक पहुंचना संभव नहीं होता है. ऐसी स्थिति में घर पर भी धार्मिक विधि से स्नान किया जा सकता है. इसके लिए नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिला लें. इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए स्नान करें. स्नान पूरा होने के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं और भगवान को फल, फूल तथा मिठाई अर्पित करें. अपनी क्षमता के मुताबिक गरीबों और जरूरतमंदों को अनाज, फल, कपड़े, मिठाई या धन का दान करें. धार्मिक मान्यताओं में कार्तिक पूर्णिमा पर दान-पुण्य को विशेष फलदायी माना गया है.

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