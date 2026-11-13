'मिलने से 7वीं फेल PhD नहीं हो जाएंगे', सम्राट चौधरी से मुलाकात पर बोले प्रशांत किशोर

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात को लेकर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि वह एक श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे. ऐसे में उनसे मिलना सामाजिक और राजनीतिक शिष्टाचार का हिस्सा था.

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प्रशांत किशोर ने कहा, "कल किस सम्राट से मिले हैं, 7वीं फेल सम्राट से या CM सम्राट से?" उन्होंने कहा कि वह बिहार के मुख्यमंत्री से सामाजिक और राजनीतिक शिष्टाचार के तहत मिले थे. किसी से मिलने का मतलब यह नहीं है कि उनके बारे में पहले कही गई बातें या राजनीतिक आरोप बदल गए हैं.



'मिलने से सम्राट चौधरी PhD नहीं हो जाएंगे'



प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी से मुलाकात का यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि अब उनके प्रति उनका नजरिया बदल गया है.

उन्होंने कहा, "उससे हमारे मिलने से सम्राट चौधरी 7वीं फेल से PhD नहीं हो जाएंगे." PK ने आगे कहा कि अगर उन पर अपराध के आरोप हैं या उन्होंने पहले उन्हें अपराधी बताया है, तो मुलाकात के बाद वह उन्हें ऋषि-मुनि नहीं बताने लगेंगे.

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गुरुवार को दिवंगत पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. रवींद्र किशोर सिन्हा के ब्रह्मभोज में सम्राट और प्रशांत साथ दिखे थे



उन्होंने कहा कि किसी से मिलना और गर्मजोशी से बात करना सामान्य सामाजिक शिष्टाचार है. बिहार में लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए.



'मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति से अभद्रता क्यों करूं?'



प्रशांत किशोर ने बताया कि वह एक बीजेपी नेता के पिता के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने गए थे. वहां बीजेपी के कई नेता मौजूद थे और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे.

#WATCH | Patna, Bihar | After meeting Bihar CM Samrat Choudhary, Founder of Jan Suraaj Party Prashant Kishor says, "It was a meeting based on social and political etiquette. I was attending a shraddha ceremony, where he also happened to be present. This is part of Bihar’s culture—our culture teaches us to observe social and political etiquette when meeting others. My meeting with Samrat Choudhary—the one who failed the seventh grade—doesn't mean he’s suddenly earned a PhD! If there are criminal allegations against him, or if I have previously labelled him a criminal, that doesn't mean I’ll start calling him a saint or a sage just because we met yesterday. Please don't harbour any such misconceptions...I said the same thing regarding Nitish-ji. I have worked with Nitish-ji, and I have also opposed him, but I have no personal conflict with him. I have no personal conflict with Lalu-ji either—or with anyone else, for that matter. The struggle is for the reform of Bihar; it is not directed against any single individual, caste, social class, or political party...My politics are focused on the reform of Bihar..." — ANI (@ANI) November 13, 2026

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उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मुख्यमंत्री उनसे मिलते हैं तो उनसे क्या उम्मीद की जाती है? क्या उन्हें मुख्यमंत्री से बात नहीं करनी चाहिए या उनके पद पर बैठे व्यक्ति के साथ अभद्रता करनी चाहिए?

PK ने कहा कि यह बिहार की संस्कृति और सामाजिक शिष्टाचार का हिस्सा है. उन्होंने दोहराया कि किसी से मुलाकात का मतलब राजनीतिक समर्थन या विचारों में बदलाव नहीं होता.



'नीतीश और लालू से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं'



प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी राजनीतिक लड़ाई किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या पार्टी के खिलाफ नहीं है. उन्होंने कहा कि वह नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं और बाद में उनका विरोध भी किया, लेकिन नीतीश कुमार से उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है.

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उन्होंने लालू यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उनसे भी उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है.

PK के मुताबिक, उनकी राजनीति बिहार के सुधार को लेकर है. उन्होंने कहा, "लड़ाई बिहार के सुधार का है, किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति, किसी एक वर्ग, किसी एक दल से नहीं है."

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