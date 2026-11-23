पटना के बिहटा में 23 साल की एक शिक्षिका की मौत का मामला सामने आया है. शिक्षिका ने स्कूल संचालक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. इस मामले में पुलिस ने शनिवार को आरोपी संचालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके ठीक अगले दिन शिक्षिका ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी.

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मृतका की पहचान गोखुलपुर मठियापुर निवासी पूनम कुमारी के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, सोमवार को उसका मेडिकल परीक्षण और कोर्ट में बयान दर्ज होना था. इसी बीच पुलिस को उसके आत्महत्या करने की सूचना मिली. सूचना के बाद पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है.

पूनम पिछले करीब तीन साल से बिहटा के D.N. पब्लिक स्कूल में काम कर रही थी. अपनी शिकायत में उसने स्कूल संचालक देव कुमार मेहता पर आरोप लगाया था कि इसी दौरान उन्होंने उसे शादी का भरोसा देकर अपने करीब किया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए.

शिक्षिका का आरोप था कि जब उसने शादी की बात की तो संचालक टालमटोल करने लगे और बाद में शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद उसने बिहटा थाने में लिखित शिकायत दी थी.

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21 नवंबर को दर्ज हुआ था मामला

पुलिस ने 21 नवंबर 2026 को इस मामले में कांड संख्या 1116/26 दर्ज किया था. केस BNS की धारा 69 के तहत दर्ज हुआ. जांच की जिम्मेदारी सब-इंस्पेक्टर विजय कुमार को दी गई थी. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्कूल संचालक देव कुमार मेहता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

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दानापुर डीएसपी-2 अमरेंद्र कुमार झा के मुताबिक, सोमवार को शिक्षिका का मेडिकल और कोर्ट में बयान दर्ज कराने की तैयारी थी. इसी दौरान उसके घर में फांसी लगाने की सूचना मिली. पुलिस ने FSL टीम को बुलाया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. शिक्षिका की मौत के कारणों और उससे जुड़े हालात का पता पोस्टमॉर्टम और जांच के बाद ही चल सकेगा. जिस मामले में शिक्षिका ने न्याय की मांग की थी, अब उसकी मौत की भी हर पहलू से जांच की जा रही है.

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