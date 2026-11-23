अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 21 नवंबर को पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान मोबाइल फोन चोरी करने वाले दिल्ली के एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से करीब 4.30 लाख रुपये कीमत के 11 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

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कॉन्सर्ट के दौरान मोबाइल चोरी होने की करीब 70 शिकायतें पुलिस को मिली थीं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी खास तौर पर मोबाइल चोरी करने के इरादे से दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचे थे.

दरअसल, 21 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे. कॉन्सर्ट के दौरान कई युवाओं ने अपने महंगे मोबाइल फोन चोरी होने की शिकायत की. इनमें कुछ मोबाइल की कीमत 50 हजार रुपये से लेकर 1.25 लाख रुपये तक बताई गई.

पीड़ितों ने स्टेडियम परिसर में बनाए गए पुलिस कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी दी. एक के बाद एक शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी.

मोबाइल चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही स्टेडियम में कई टीमें तैनात कर रखी थीं. शिकायतें मिलने के बाद मोटेरा पुलिस और जोन-2 लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) की टीम ने तकनीकी विश्लेषण के जरिए चोरी हुए मोबाइल फोन की लोकेशन का पता लगाया. इसी दौरान स्टेडियम के पास दो संदिग्ध दिखाई दिए.

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पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो दोनों अपने पास मौजूद मोबाइल फोन फेंककर भागने लगे. पुलिस ने पीछा कर दोनों को दबोच लिया और उनके पास से कुल 11 महंगे मोबाइल फोन बरामद किए.

पुलिस ने जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान मोहम्मद असद मोहम्मद गुलजार (36) और अशरफ हुसैन नूर हुसैन इदरीशी (24) के रूप में हुई है. दोनों दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से बरामद 11 मोबाइल फोन की कुल कीमत करीब 4.30 लाख रुपये है.

शुरुआती पूछताछ में पता चला कि दोनों आरोपी छह हजार रुपये का गोल्डन पास लेकर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में पहुंचे थे. वे ट्रेन से अहमदाबाद आए थे और करीब चार घंटे तक स्टेडियम में मौजूद रहे. देखें वीडियो-

पुलिस की शुरुआती जांच में इस गिरोह के चोरी करने के तरीके को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि इस गिरोह के चार लोग मोबाइल चोरी करने के इरादे से दिल्ली से अहमदाबाद आए थे. पुलिस को शक न हो, इसके लिए उन्होंने सिर पर पगड़ी बांधी और पारंपरिक पंजाबी पोशाक पहनी थी.

वे कॉन्सर्ट में मौजूद भारी भीड़ का फायदा उठाकर लोगों के महंगे मोबाइल फोन पर हाथ साफ करते थे. पुलिस को संदेह है कि आरोपी खास तौर पर कॉन्सर्ट और बड़े आयोजनों को निशाना बनाते थे.

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पूछताछ में आरोपियों के चोरी करने का एक खास तरीका भी सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, कॉन्सर्ट के दौरान जब स्टेडियम में लाइट बंद होती थी यानी ब्लैकआउट होता था, उस समय आरोपी मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. तेज संगीत, अंधेरे और भारी भीड़ के बीच लोगों को मोबाइल गायब होने का तुरंत पता नहीं चलता था.

इसी का फायदा उठाकर आरोपी एक के बाद एक मोबाइल चोरी करते थे. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कॉन्सर्ट के दौरान हुई करीब 70 मोबाइल चोरी की शिकायतों में इन आरोपियों की कितनी भूमिका है.

पुलिस की पूछताछ में 'वालिद' नाम के एक व्यक्ति का नाम भी सामने आया है. जांच में पता चला है कि वालिद ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर मोबाइल चोरी की योजना बनाई थी. बताया जा रहा है कि चारों आरोपी पहले दिल्ली के एक होटल में मिले थे.

वहां से योजना बनाने के बाद वे अहमदाबाद पहुंचे और कॉन्सर्ट में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया. पुलिस अब वालिद और गिरोह के अन्य सदस्यों की भूमिका की जांच कर रही है.

पुलिस को आशंका है कि गिरफ्तार आरोपी किसी एक कॉन्सर्ट तक सीमित नहीं थे, बल्कि अलग-अलग शहरों में आयोजित होने वाले बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी चोरी करते रहे होंगे. इसी संदेह के आधार पर पुलिस उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य संभावित वारदातों की जानकारी जुटा रही है.

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साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि बरामद 11 मोबाइल फोन किन लोगों के हैं और क्या उन्हें कॉन्सर्ट में मोबाइल चोरी होने की शिकायत करने वाले लोगों से जोड़ा जा सकता है. पुलिस गिरोह के फरार सदस्यों और वालिद की तलाश में भी जांच आगे बढ़ा रही है.

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