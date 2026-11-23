>पत्नी- चल तो रहे हो, मायके लड़ना मत.

वो मेरे पापा का घर है.

पति- तो मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र है, जो रोज महाभारत करती रहती हो.

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>पति- अगर मेरी शादी किसी राक्षस से भी हो जाती, तो मैं इतना परेशान नहीं होता जितना तुम्हारे साथ हूं.

पत्नी- पागल खून के रिश्तों में शादी कहां होती है?

पति की हो गई बोलती बंद!

>पति- पत्नी की लड़ाई हो गई.

कुछ देर बाद पत्नी-पति के पास आई और बोली- थोड़ा आप समझौता करो, थोड़ा मैं करती हूं.

पति- ठीक है क्या करना है?

पत्नी- आप माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगी.

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>डाकू- हम घर लूटने आए हैं, मगर बंदूक घर पर भूल आए हैं

सचिन- कोई बात नहीं, आप लोग शरीफ आदमी लगते हो,

आज घर लूट लो कल आकर बंदूक जरूर दिखा जाना.

>साली- जीजा जी क्या आप मेरे लिए शेर को मार के ला सकते हो?

जीजा- नो साली जी, कुछ और बताओ. मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी कर सकता हूं..

साली- क्या मैं तुम्हारा फेसबुक चेक कर सकती हूं

जीजा- कहां है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रही थी?

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>पति पत्नी से- 15 सालों में आज पहली बार अलार्म से सुबह-सुबह मेरी नींद खुल गई.

पत्नी- वह कैसे जी ?

क्या आपको अलार्म सुनाई नहीं देता था?

पति- नहीं आज सुबह मुझे जगाने के लिए तुम्हारी मां ने अलार्म घड़ी फेंक कर सिर पर मारी थी.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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