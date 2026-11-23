मोकामा में अनंत सिंह के घर इन दिनों शादी की खुशियां देखते ही बन रही हैं. घर में शहनाइयों की गूंज है, रिश्तेदारों का जमावड़ा है और हर तरफ जश्न का माहौल है. अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की रस्मों ने अब रफ्तार पकड़ ली है. दुल्हन शिवांगी के हल्दी समारोह की शुरुआत हो चुकी है. परिवार के लोग पूरे उत्साह और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उन्हें हल्दी लगा रहे हैं.

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हल्दी के इस खास मौके पर परिवार का प्यार और अपनापन भी खूब देखने को मिला. शिवांगी के साथ हल्दी के मंच पर उनकी मां और मोकामा की पूर्व विधायक नीलम देवी मौजूद रहीं. बड़ी बहन, तीनों भाई और बड़े जीजा भी इस खास रस्म में शामिल हुए. पूरा परिवार एक साथ नजर आया और सभी ने दुल्हन के साथ इस खुशी के पल को यादगार बनाया.

भाइयों के साथ शिवांगी. (Photo: ITG)

घर की महिलाओं और रिश्तेदारों के बीच हल्दी को लेकर खास उत्साह है. कहीं हंसी-मजाक हो रहा है तो कहीं पारंपरिक गीतों के बीच शादी की खुशियां मनाई जा रही हैं. दुल्हन शिवांगी के चेहरे पर हल्दी लगने के साथ ही घर में उत्सव का रंग और गहरा हो गया है.

25 नवंबर को है शिवांगी की शादी

दरअसल, अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी 25 नवंबर को होनी है. इसके लिए मोकामा के लदमा गांव में बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं. शादी में मेहमानों के स्वागत से लेकर खाने-पीने और भव्य आयोजन तक की तैयारियां चर्चा में हैं.

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हल्दी रस्म के दौरान अनंत सिंह का पूरा परिवार. (Photo: ITG)

अब हल्दी की रस्म के साथ शादी का जश्न अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गया है. परिवार के लिए ये सिर्फ शादी की रस्में नहीं, बल्कि अपनों के साथ खुशियां बांटने और जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत का खास मौका है.

आपको बता दूं कि मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी के लिए उनके पैतृक गांव में भव्य तैयारियां चल रही हैं. शादी में करीब 5 लाख लोगों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है. मिठाइयां बनाने के लिए टैंकरों से दूध पहुंचाया जा रहा है. बारिश के कारण पंडाल निर्माण और घुड़दौड़ के ट्रैक का काम प्रभावित हुआ था, लेकिन मौसम साफ होते ही तैयारियां फिर तेज हो गई हैं.

शादी में आएंगे 5 लाख मेहमान. (Photo: ITG)

शादी में घुड़दौड़ खास आकर्षण होगी. इसमें हिस्सा लेने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से घोड़े और घुड़सवार पहुंचे हैं. रेस जीतने वाले को थार गाड़ी मिलेगी. वहीं, खास मेहमानों के लिए बनाए गए हेलिपैड को भी बारिश के बाद दुरुस्त किया जा रहा है. पूरे गांव में शादी की रौनक दिखाई दे रही है.

(इनपुट- नदीम)

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