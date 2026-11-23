Pushkar Bazaar: पुष्कर को राजस्थान का तीर्खस्थल कहा जाता है और यहां पर हर साल हजारों की संख्या में लोग आते हैं. देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग हर साल कार्तिक मास में होने वाले मेले में शामिल होते हैं. पुष्कर का धार्मिक, सांस्कृतिक और पशु मेला कई दिनों तक चलता है और इसमें ऊंट और घोड़ों की बोली भी लगाई जाती है, जो करोड़ों तक जाती है.

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राजस्थान का पुष्कर सिर्फ ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर झील और ऊंट मेले के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहां पर टूरिस्ट शॉपिंग भी करना पसंद करते हैं. जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जहां राजस्थानी हस्तशिल्प, पारंपरिक कपड़ों और सजावटी सामान के लिए जाने जाते हैं, वहीं पुष्कर में बोहो और हिप्पी स्टाइल की चीजों का अलग ही क्रेज है.

यहां विदेशी अंदाज के कपड़े, एक्सेसरीज और घर सजाने का सामान आसानी से मिल जाता है. अगर आप पुष्कर मेला देखने जा रहे हैं तो आप वहां से इन सामान को खरीदकर ला सकते हैं, जो आपके घर और स्टाइल में चार चांद लगा देंगे.

1. बोहो कपड़े: पुष्कर के बाजारों में लॉन्ग स्कर्ट, हैरेम पैंट, श्रग, मैक्सी ड्रेस, स्टोल और को-ऑर्ड सेट की अच्छी वैरायटी मिलती है. पेस्टल रंग, पैचवर्क, एम्ब्रॉयडरी और टाई-डाई प्रिंट वाले कपड़े खास पसंद किए जाते हैं.

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2. गुलाब से बने प्रोडक्ट्स: पुष्कर को राजस्थान का गुलाब बगीचा भी कहा जाता है. यहां गुलाब जल, गुलाब इत्र, गुलकंद और गुलाब का शरबत खरीद सकते हैं.

3. लेदर प्रोडक्ट्स: पुष्कर में आपको लेदर का सामान खूब मिलता है. वहां पर बैग, बेल्ट, वॉलेट, डायरी और जूतियों की कई वैरायटी बाजार में मिलती हैं. इनको खरीदने के लिए विदेशियों की भी भारी भीड़ बाजारों में देखने को मिलती है.

4. बोहो होम डेकोर: अपने घर और कमरे को खूबसूरत बनाने के लिए आपको यहां पर राजस्थानी डिजाइन और बोहो डिजाइन के कुशन, वॉल हैंगिंग, फ्लोर मैट, टेबल रनर और मंडला डिजाइन वाले डेकोरेशन सामान भी खूब बिकते हैं.

5. मैक्रैम प्रोडक्ट्स: पुष्कर से आप हाथों से बनी ड्रीमकैचर, मैक्रैम बैग, लैंपशेड, मिरर और जूलरी खरीदकर ला सकते हैं. इन चीजों की काफी डिमांड वैसे भी लोगों के बीच देखने को मिलती है.

6. डायरी और किताबें: वैसे तो अप डिजिटल जमाने में लोग डायरी का इस्तेमाल कम ही करते हैं, लेकिन अगर आपको भी यूनिक चीजें रखना अच्छा लगता है. तो आप यहां से हैंडमेड पेपर की डायरी, ब्लॉक प्रिंट कवर और मंडला डिजाइन वाली किताबें अच्छी खरीद सकते हैं.

7. जूलरी: पुष्कर में बैग, कपड़े और डेकोरेटिव पीस के अलावा जूलरी भी काफी बिकती है. सिल्वर, बीड्स, क्रिस्टल, सीप और कलरफुल पत्थरों से बनी ईयररिंग्स, ब्रेसलेट और पायल मिलती हैं.

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8. बोहो बैग: बोहो बैग का ट्रेंड आजकल काफी चल रहा है और इस तरह के बैग तो लड़कियां खूब खरीद रही हैं. मिरर वर्क, कढ़ाई, कौड़ी, जूट और क्रोशिया से बने बैग ऑनलाइन काफी महंगे मिलते हैं और ऐसे में आप पुष्कर की स्ट्रीट मार्केट से आप अच्छी कीमत पर इनको खरीद सकते हैं.

9. आध्यात्मिक सामान और राजस्थानी सजावट: जैसा की सभी जानते हैं कि पुष्कर को तीर्खस्थल माना जाता है. इसलिए यहां पर पूजा-पाठ का सामान और किताबे भी काफी बिकती हैं. इसलिए आप यहां से माला, रुद्राक्ष, देवी-देवताओं की छोटी मूर्तियां, शंख, बंधेज-लहरिया कपड़े, ब्लू पॉटरी और रंगीन वॉल डेकोर भी खरीद सकते हैं.

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