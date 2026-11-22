प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बिहार के वैशाली पहुंचे. यहां उन्होंने एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आशीर्वाद दिया और उनके नेतृत्व में बिहार में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की. प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में विकास की रफ्तार तेज हुई है और केंद्र तथा राज्य सरकार मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ा रही हैं. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और आम लोग पहुंचे.

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बिहार की राजनीति और विकास के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैशाली दौरा काफी अहम रहा. इस कार्यक्रम के जरिए एनडीए सरकार ने अपने एक साल के कामकाज को जनता के सामने रखा. प्रधानमंत्री ने बिहार में चल रही विकास योजनाओं, निवेश, सड़क, बिजली, शिक्षा और रोजगार से जुड़े कामों का जिक्र किया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में हो रहे कामों की चर्चा की. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास और सुशासन की जो नींव रखी, उसे अब सम्राट चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं. प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के योगदान का भी जिक्र किया.

बिहार के विकास के लिए केंद्र-राज्य मिलकर कर रही काम

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनकी पूरी टीम राज्य को आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री का यह संदेश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है.

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सम्राट चौधरी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने राज्य सरकार की विकास योजनाओं और आने वाले समय के लक्ष्यों की जानकारी दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एनडीए सरकार के एक साल के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि बिहार में सड़क, रेल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है.

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प्रधानमंत्री ने बिहार को करीब 34,470 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इनमें कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है. इन योजनाओं से राज्य में सड़क संपर्क बेहतर होने के साथ बिजली, शिक्षा और शहरी सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी.

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में निवेश के नए रास्ते खुल रहे हैं. राज्य में उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार के विकास से देश के विकास को भी गति मिलेगी.

कार्यक्रम में सड़क निर्माण, बिजली परियोजनाओं, शिक्षा संस्थानों और शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं का भी जिक्र हुआ. प्रधानमंत्री ने 100 पीएम ई-बसों को हरी झंडी दिखाई. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के हजारों लाभार्थियों के गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी पर बने छह लेन के नीतीश सेतु का भी उद्घाटन किया. करीब 4,280 करोड़ रुपये की लागत से बना यह पुल पटना के कच्ची दरगाह को वैशाली के बिदुपुर से जोड़ता है.

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इस पुल के शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क बेहतर होगा. पटना और आसपास के इलाकों में यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी. खासकर राघोपुर दियारा के लोगों को आने-जाने में बड़ी सुविधा होगी. इस पुल से व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री ने इस परियोजना को बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया.

वैशाली के कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी

वैशाली में आयोजित कार्यक्रम में युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में युवा कार्यक्रम स्थल पहुंचे. पीएम मोदी के पहुंचते ही लोगों में उत्साह देखने को मिला. प्रधानमंत्री ने भी खुले वाहन से लोगों का अभिवादन किया. उन्होंने गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया. इस दौरान समर्थकों ने जोरदार नारे लगाए.

बिहार में युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, उद्योग और बेहतर सुविधाएं बड़े मुद्दे हैं. ऐसे में एनडीए सरकार के एक साल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में युवाओं की बड़ी मौजूदगी खास रही. सरकार ने भी अपने विकास कार्यों को युवाओं की उम्मीदों और बिहार के भविष्य से जोड़कर पेश किया. प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य के विकास में पूरा सहयोग करती रहेगी. वहीं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बिहार को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की बात कही.

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