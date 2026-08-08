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सिर्फ 150 लोग ही खरीद पाएंगे ये कार, भारत में हुई लॉन्च, इतनी है कीमत

फॉक्सवैगन ने अपनी सेडान कार वर्टस का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. कंपनी इस कार का एनिवर्सरी एडिशन लेकर आई है, जिसकी सिर्फ 150 यूनिट्स ही उपलब्ध होंगी. ये एडिशन कार के टॉप वेरिएंट पर बेस्ड होगा. इसमें 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा. कार 6 एयरबैगी की सेफ्टी और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स के साथ आती है.

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Volkswagen Virtus एनिवर्सरी एडिशन कार के टॉप ट्रिम पर बेस्ड है. (Photo: volkswagen.co.in)
Volkswagen Virtus एनिवर्सरी एडिशन कार के टॉप ट्रिम पर बेस्ड है. (Photo: volkswagen.co.in)

फॉक्सवैगन ने अपनी प्रीमियम सेडान का नया वेरिएंट लॉन्च किया है. हम बात कर रहे हैं फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) की, जिसका एनिवर्सरी एडिशन भारत में लॉन्च हुआ है. कंपनी ने चार साल पहले इस कार को भारत में लॉन्च किया था. वर्टस एनिवर्सरी एडिशन कार के टॉप ट्रिम पर बेस्ड है. 

ये सेडान जीटी प्लस स्पोर्ट ट्रिम पर बेस्ड है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी जोड़े गए हैं. अच्छी बात ये है कि कार में भले ही फीचर्स को बढ़ाया गया है, लेकिन कीमत में इजाफा नहीं हुआ है. आइए जानते हैं इस कार की कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

फॉक्सवैगन वर्टस एनिवर्सरी एडिशन की कीमत 19.20 लाख रुपये एक्स शोरूम है. ये एडिशन कार के टॉप ट्रिम पर बेस्ड है. वर्टस एनिवर्सरी एडिशन में एक्सक्लूसिव अवाकाडो पर्ल एक्सटीरियर कलर मिलता है. इसके साथ कार में ब्लैक रूफ, ब्लैक एलॉय वील्स, रेड कैलिपर्स और ब्लैक बूट-लिप स्पॉयलर मिलता है. 

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वैसे कार के ये एलिमेंट्स जीटी प्लस स्पोर्ट ट्रिम में भी नजर आते हैं. यहां अंतर सिर्फ पेंट का है, जो इस लिमिटेड एडिशन को दूसरों से अलग बनाता है. इसके अतिरिक्त कार में ग्लॉस ब्लैक कलर का फ्रंट बंपर, डार्केंड हेडलैम्प और टेललैम्प, ऑल ब्लैक कैबिन और ग्लॉस ब्लैक फिनिश इंसर्ट वाला डैशबोर्ड मिलेगा. रिपोर्ट्स की मानें, तो ये कार सीमित संख्या में उपलब्ध रहेगी. इसकी सिर्फ 150 यूनिट्स ही बिकेंगी. 

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कैबिन और फीचर्स 

फॉक्सवैगन ने एनिवर्सरी एडिशन में कई आधिकारिक एक्सेसरीज जोड़ी हैं. इसमें पडल लैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर और 360 डिग्री कैमरा सेंसर मिलेगा. इसके अलावा कार में जीटी प्लस स्पोर्ट ट्रिम वाले ही सभी फीचर्स मिलेंगे. 

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कैबिन में लेदर अपहोल्स्ट्री, रेड एंबिएंट लाइटिंग, वेंटलिटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड सनरूफ, 10 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 8 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 8 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम और पैडल शिफ्टर मिलेंगे. इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और एबीएस के साथ ईबीडी मिलेगा. 

इंजन और पावर 

फॉक्सवैगन वर्टस एनिवर्सरी एडिशन में 1.5 लीटर का टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 150 एचपी की पावर और 250 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके साथ 7 स्पीड डीएसजी डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलेगा. कंपनी का दावा है कि ये कार 19.62 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है. 

वैसे स्टैंडर्ड वर्टस में 1.0 लीटर का टीएसआई टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलता है. ये इंजन 115 एचपी की पावर और 178 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. ये इंजन 6 स्पीड मैन्युअल या 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. ध्यान रखें ये इंजन एनिवर्सरी एडिशन में नहीं मिलेगा.

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