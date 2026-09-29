सरकारी स्कीम पर टूट पड़े लोग... 1 करोड़ ने खरीद डाला साल भर का FASTag पास

फास्टैग का ऐनुअल पास लोगों को काफी पसंद आ रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने बताया है कि फास्टैग ऐनुअल पास (FASTag Annual Pass) ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है. 1 करोड़ कार ओनर्स को ये पास जारी किया जा चुका है. ये पास टोल से अक्सर गुजरने वाले कार ओनर्स के लिए काफी काम का साबित हुआ है.
इससे बार-बार टोल से गुजरना सस्ता हो गया है. सरकार ने फास्टैग ऐनुअल पास 15 अगस्त 2025 को लॉन्च किया था. इसका मतलब है कि पिछले 13 महीनों में ये आंकड़ा पार हुआ है. बता दें कि लॉन्चिंग के सिर्फ ढाई महीनों में ही फास्टैग ऐनुअल पास के ग्राहकों की संख्या 25 लाख पार हो गई थी.
अक्टूबर 2025 तक इसकी 25 लाख यूनिट्स बिकी थी. वहीं फरवरी 2026 में इसके यूजर्स की संख्या 50 लाख तक पहुंच गई थी. कंज्यूमर्स से मिला ये रिस्पॉन्स दिखाता है कि फास्टैग ऐनुअल पास लोगों के लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ है. ध्यान रखें कि ये पास सिर्फ प्राइवेट कार ओनर्स के लिए है.
इसका इस्तेमाल 1150 नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर किया जा सकता है. फिलहाल इसका इस्तेमाल स्टेट हाईवे और एक्सप्रेसवे पर नहीं किया जा सकता है. साथ ही लोकल अथॉरिटीज द्वारा मैनेज किए जाने वाले टोल पर भी इसका फायदा नहीं मिलेगा. फिलहाल इस पास की कीमत 3075 रुपये है.
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पूरे साल के लिए ये पास 3075 रुपये में आता है और इस दौरान अधिकतम 200 टोल ही फ्री में क्रॉस किए जा सकते हैं. शुरुआत में इसकी कीमत 3000 रुपये थी, लेकिन इस साल अप्रैल में सरकार ने पास की कीमत में इजाफा कर दिया था. ऐनुअल पास इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को बार-बार अपना फास्टैग वॉलेट रिचार्ज नहीं करना पड़ता है.
ध्यान रखें कि इसका इस्तेमाल सिर्फ प्राइवेट कार ओनर्स ही कर सकते हैं. ये पास टैक्स यूजर्स के लिए नहीं है. सबसे ज्यादा ऐनुअल पास फिलहाल चंडीगढ़ में रहने वाले कार मालिक इस्तेमाल कर रहे हैं. भारत में जारी कुल फास्टैग ऐनुअल पास में 14 परसेंट हिस्सा चंडीगढ़ के कार ओनर्स का है. वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे पर दिल्ली के कार मालिक हैं.
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अगर आप एक फास्टैग यूजर हैं, तो राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप या एनएचएआई (NHAI) की आधिकारिक वेबसाइट से आप इसका ऐनुअल पास खरीद सकते हैं. इसके लिए आपको 3,075 रुपये का चार्ज देना होगा. ये पास 1 साल के लिए वैध होता है और इसमें 200 ट्रिप तक की छूट मिलती है.