80 हजार ने खरीदी ये कार... अब नए अवतार में हुई लॉन्च, मिलते हैं गजब के फीचर्स

एमजी मोटर (MG Motor) ने अपनी पॉपुलर ईवी को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है. हम बात कर रहे हैं एमजी विंडसर ईवी (MG Windsor EV) की, जिसका इंडल्ज एडिशन कंपनी ने लॉन्च किया है. विंडसर इंडल्ज (Windsor EV Indulge) में कंपनी ने नया एक्सटीरियर कलर, फ्रेश सीट्स अपहोल्स्ट्री और एडिशनल इन-कैबिन फीचर्स दिए हैं.

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कार में कम्फर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स को भी अपडेट किया गया है. स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले इस कार में ज्यादा फीचर्स मिलते हैं. हालांकि, ये कार सिर्फ छोटे बैटरी पैक के साथ मिलेगी. यानी इसमें 38kWh की ही बैटरी मिलेगी, जिसका मतलब है कि रेंज भी कम मिलेगी.

एमजी का कहना है कि विंडसर ईवी इंडल्ज एडिशन के साथ एक्सेसरीज भी ऑफर की जाएंगी. इसमें रियर सनशेड्स, 3डी मैट्स, क्रोम ग्रिल एक्सेंट्स, बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर्स, बॉडी साइड मोल्डिंग और लेदर की-कवर मिलेगा. आइए जानते हैं इस कार की खास बातें.

कीमत और क्या है खास?

एमजी विंडसर ईवी इडल्ज एडिशन को कंपनी ने 17.89 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. ये कार शैडो गोल्ड एक्सटीरियर कलर में आएगी. कार में 18-इंच के ब्लैक एलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो स्टैंडर्ड मॉडल वाला ही साइज है. इसमें इंडल्ज की बैजिंग भी मिलेगी, जो कार के स्पेशल एडिशन होने की पहचान है.

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इसके अलावा एलईडी लाइटिंग, बॉडी क्लैडिंग, ऑल ब्लैक रूफ और ब्लैक्ड आउट आउटसाइड रियर व्यू मिरर (ओआरवीएम्स) इसमें मिलेंगे. कार में मुख्य रूप से बदलाव एक्सटीरियर कलर और इंटीरियर में कुछ फीचर्स का ही है. कैबिन की बात करें, तो नई विंडसर में ब्लैक और टैन लेदर सीट अपहोल्स्ट्री मिलेगी.

बैटरी और रेंज

साथ ही नई रूफ माउंटेड फ्लिप डाउन स्क्रीन मिलेगी, जो रियर पैसेंजर के लिए दी गई है. फ्रंट सीट में हेडरेस्ट पर इंडल्ज लिखा मिलेगा. इसके अलावा कार में इंडल्ज एडीशन थीम वाली कुशनिंग और नेक पिलो मिलेंगी. ईवी में मिलने वाली दूसरे फीचर्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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कार में 15.6 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. ये वेरिएंट सिर्फ 38kWh वाले बैटरी पैक के साथ ही आएगा. कार 134 बीएचपी की पावर और 200 एनएम का टॉर्क ऑफर करेगी. सिंगल चार्ज में कार की क्लेम्ड रेंज 332 किलोमीटर है. ये एमजी की पॉपुलर ईवी है, जिसे 80 हजार से ज्यादा कंज्यूमर्स खरीद चुके हैं.

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