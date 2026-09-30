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MG Hector Tomahawk EV: 4.90 रुपये का खर्च, 14 लाख कीमत, शुरू हुई दमदार SUV की डिलीवरी

जेएसडब्लू एमजी की लेटेस्ट कार की डिलीवरी शुरू हो गई है. हम बात कर रहे हैं हेक्टर टॉमाहॉक ईवी की, जिसकी 50 यूनिट्स एक दिन में कंपनी ने सूरत में डिलीवर की है. ये कार 13.99 लाख रुपये की शुरुआती BaaS प्राइस पर आती है. इसकी क्लेम्ड रेंज 517 किलोमीटर की है. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास मिलेगा.

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MG Hector Tomahawk EV की डिलीवरी कंपनी ने शुरू कर दी है. (Photo: mgmotor.co.in)
MG Hector Tomahawk EV की डिलीवरी कंपनी ने शुरू कर दी है. (Photo: mgmotor.co.in)

जेएसडब्लू एमजी मोटर इंडिया (JSW MG) ने हाल में ही भारतीय बाजार में अपनी नई एसयूवी को लॉन्च किया है. कंपनी ने हेक्टर टॉमाहॉक ईवी (Hector Tomahawk EV) और प्लगइन हाइब्रिड को लॉन्च किया है. अब इस कार की डिलीवरी शुरू हो गई है. कंपनी ने सूरत में एक दिन में 50 हेक्टर टॉमाहॉक ईवी की डिलीवरी की है. 

वैसे ये कार लोगों को कितनी पसंद आ रही है, इसका अंदाजा कुछ महीनों के सेल्स डेटा के बाद ही लगाया जा सकेगा. फिलहाल ये कार दमदार बैटरी और फीचर्स के साथ आती है. 517 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज वाली इस कार कार का सीधा मुकाबला टाटा हैरियर ईवी और महिंद्रा एक्सईवी 7एस से है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

क्या है इस कार में खास? 

हेक्टर टॉमाहॉक ईवी में 69.2kWh का बैटरी पैक मिलता है, जो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर के साथ आती है. ये मोटर 150kW की पावर और 310 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसमें 90kW की डीसी फास्ट चार्जिंग मिलती है. हेक्टर टॉमाहॉक ईवी में आपको 5-सीट और 7-सीट वाला सीटिंग कॉन्फिग्रेशन मिलेगा. 

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कैबिन में स्पेस और टेक्नोलॉजी दोनों के साथ कम्फर्ट का भी ध्यान रखा गया है. इस एसयूवी में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, फोर-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट, मेमोरी फंक्शन वाली ड्राइव सीट जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसमें डेजर्ट स्कॉर्डन थीम वाला इंटीरियर मिलता है, जिसमें आमंड ब्राउन और कार्बन ब्लैक फिनिश मिलती है. 

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यह भी पढ़ें: MG Hector Tomahawk PHEV: फुल टैंक में 1100 किमी, एमजी ने लॉन्च की 50KM माइलेज वाली 7-सीटर कार

फीचर्स की बात करें, तो इसमें वन टच ऑटो अप/डाउन विंडोज, डुअल पैनल पैनोरोमिक सनरूफ, रियर सनशेड्स, पीएम 2.5 एयर फिल्टरेशन और 256 कलर एंबिएंट लाइटिंग मिलती है. टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसमें 15.6 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8.8 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले और 10 स्पीकर वाला ऑडियो सिस्टम मिलेगा. 

कितनी है कार की कीमत?

ये कार 5-सीटर और 7-सीटर अवतार में आती है. जबकि इसका प्लगइन हाइब्रिड वर्जन सिर्फ 7-सीटर अवतार में आता है. जेएसडब्लू एमजी हेक्टर टॉमाहॉक ईवी को बीएएएस (बैटरी एज ए सर्विस) प्रोग्राम के तहत खरीदा जा सकता है. इसके तहत एसयूवी की कीमत 13.99 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. 

यह भी पढ़ें: MG Hector Tomahawk EV: MG ने लॉन्च की धांसू 7-सीटर SUV, इतने रुपये है कीमत

वहीं बैटरी के लिए 4.90 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा. वैसे इस कार की कीमत 19.49 लाख रुपये से शुरू होती है और 23.49 लाख रुपये एक्स शोरूम तक जाती है. कार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, एबीएस-ईबीडी, ब्रेक असिस्ट, टीपीएमएस जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं.

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