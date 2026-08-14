Maruti जैसा माइलेज, Mahindra जैसी पावर, MG ला रही खास 7-सीटर SUV

जेएसडब्लू एमजी मोटर भारतीय बाजार में जल्द ही एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं. इस प्रोडक्ट को कंपनी लंबे समय से भारत में टेस्ट कर रही है. हम बात कर रहे हैं एमजी हेक्टर हॉक (Hector Hawk) की, जो इस महीने के आखिर में लॉन्च हो सकता है. इस प्लग-इन हाइब्रिड कार को कंपनी 26 अगस्त 2026 को लॉन्च कर सकती है.

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ये भारतीय बाजार में पहली मास-मार्केट बजट प्लगइन हाइब्रिड कार होगी. हालांकि, कार के फाइनल नाम और स्पेसिफिकेशन्स को जारी नहीं किया गया है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कंपनी इस कार के लिए हेक्टर नेमप्लेट को ही इस्तेमाल कर सकती है. ये कार हेक्टर हॉक के नाम से आ सकती है.

एमजी की इस कार में एक रग्ड एसयूवी वाली अपील के साथ ही मॉडर्न इलेक्ट्रिफिकेशन मिलेगा. यानी ये कार एसयूवी वाली अपील के साथ हैचबैक वाला माइलेज ऑफर करेगी. एमजी ने इस कार के प्लेटफॉर्म को पिछले महीने रिवील कर दिया है. अपकमिंग एसयूवी एमजी के ADAPT प्लेटफॉर्म पर बेस्ट होगी. आइए जानते हैं इसकी खास बातें.

इंजन, पावर और रेंज

एमजी की अपकमिंग एसयूवी ग्लोबल मार्केट में आने वाली वुलिंग स्टारलाइट 560 (Wuling Starlight 560) पर बेस्ड होगी. ये एमजी के एडॉप्ट (ADAPT) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड पहली कार होगी. इस फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म को ईवी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लगइन हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडर किसी भी पावरट्रेन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है.

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फिलहाल ये कार प्लगइन हाइब्रिड अवतार में आएगी. इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर और 20.5 kWh की बैटरी पैक के साथ जुड़ा होगा. ग्लोबल मार्केट में कार 197 एचपी की पावर और 230 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करती है.

कितनी हो सकती है कीमत?

इलेक्ट्रिक मोड में कार 125 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है. पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों के संयुक्त इस्तेमाल के साथ कार 1100 किलोमीटर तक चल सकती है. एमजी हेक्टर हॉक को कंपनी 20 से 27 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीतम पर लॉन्च कर सकती है.

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भारत में इस कार का मुकाबला इलेक्ट्रिक और ICE दोनों ही कारों से होगा. इस कार की लंबाई 4745 एमएम, चौड़ाई 1850 एमएम, हाइट 1770 एमएम और वीलबेस 2810 एमएम होगा. ये कार हेक्टर प्लस से लंबी होगी. इसकी वजह से एसयूवी में थ्री-रो कॉन्फिग्रेशन दिया जा सकता है. यानी 7 सीटर वर्जन आ सकता है.

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