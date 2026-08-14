Pixel Fold के बाद Apple Fold की बारी, क्या गूगल को टक्कर दे पाएगा ऐपल का नया फोल्ड?

गूगल ने अपने नए फोल्ड फोन को भारी स्पेसिफिकेशन के साथ मार्केट में उतारा है, जिसका नाम Google Pixel 11 Pro Fold है. इस साल फोल्डेबल स्मार्टफोन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और ये फोन काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स के साथ आने लगे हैं. रूमर्स के मुताबिक, Apple भी इस साल सितंबर के महीने में अपना फोल्डेबल फोन लॉन्च कर सकता है. देखने वाली बात होगी कि क्या ऐपल का नया Fold, Pixel 11 Pro Fold को टक्कर दे पाएगा. आइए जानते हैं इसके बारे में.

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गूगल ने Made by Google 2026 के इवेंट में इस साल के अपने नए सभी डिवाइस लॉन्च कर दिए हैं. सभी स्मार्टफोन में से गूगल का नया Fold लोगों को काफी पसंद आ रहा है. जो चीज इसे और ज्यादा खास बना रही है, वो है इसका डिजाइन और एडवांस लुक.

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Apple के नए फोल्डेबल स्मार्टफोन का नाम Fold Ultra हो सकता है. Apple अपने नए प्रोडक्ट्स को सितंबर के महीने में लेकर आता है. लेकिन खबरों की मानें तो Fold के स्पेसिफिकेशन और डिजाइन की जानकारी सामने आ चुकी है. हालांकि, यह जानकारी ऑफिशियल नहीं है. इन रूमर्स के आधार पर एक आइडिया लगाया जा सकता है कि ऐपल के इस फोल्ड फोन से क्या उम्मीद की जा सकती है.

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जानिए दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन

Google Pixel 11 Pro Fold

इस नए Fold के बाहर की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.5 inch Super Actua डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके साथ 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है. प्रोटेक्शन के लिए Ultra Durable Glass Ceramic Cover Glass दिया गया है.

बाहर अगर फोन का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 3,600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो फोन को बाहर इस्तेमाल करने में काफी मदद करती है. स्क्रीन को अनफोल्ड करने पर इसका डिस्प्ले 8 इंच का हो जाता है.

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कंपनी का दावा है कि Pixel 11 Pro Fold में 24 घंटे से ज्यादा की बैटरी लाइफ मिलती है. बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 4,806mAh की बैटरी दी गई है. इसे चार्ज करने के लिए 30W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है.

फोन को सुपर फास्ट बनाने और मल्टीटास्किंग को आसान करने के लिए इसमें Google Tensor G6 प्रोसेसर दिया गया है. इसकी मदद से फोन में हेवी काम आसानी से किया जा सकता है.

रियर कैमरा में 48MP का वाइड लेंस, 10.5MP का अल्ट्रा वाइड लेंस और इसके साथ 10.8MP का 5X टेलीफोटो लेंस दिया गया है. फ्रंट कैमरा में 10MP का कैमरा और अंदर वाली स्क्रीन में भी 10MP का कैमरा देखने को मिलता है.

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Apple iPhone Ultra

Apple के Fold Ultra स्मार्टफोन की बात करें तो इसका डिस्प्ले खुलने के बाद 7.76 इंच का हो सकता है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है.

वहीं, बैटरी की बात करें तो इस Fold में 5,800mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है. कैमरा इसमें 48MP का वाइड और 48MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जा सकता है.

अभी इस Fold फोन को लेकर सामने आई जानकारी सिर्फ रूमर्स पर आधारित है. ऐपल की तरफ से इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है.

इन स्पेसिफिकेशन को देखकर पता चलता है कि दोनों फोल्डेबल फोन के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है. लेकिन अभी यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा Fold विनर है, क्योंकि Apple Fold के लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि यह Google Pixel 11 Pro Fold को कितनी टक्कर दे पाता है या नहीं.



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