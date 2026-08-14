चीता वीरा की धमा-चौकड़ी से दहशत... शिकार की कोशिश, बछड़ा बचा, छलांग लगाकर पार कर गई नहर

मध्यप्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल की सीमा लांघकर पिछले 10 दिनों से मादा चीता वीरा सोईकलां और आसपास के गांवों के खेतों में लगातार घूम रही थी. बुधवार को वह रामबाड़ी नहर और बगचा गांव के इलाके में देखी गई, जहां उसने शिकार करने की कोशिश की. बुधवार को रामबाड़ी नहर पार करके बगचा गांव से होते हुए जंगल की तरफ लौट गई. इससे आसपास के गांव वालों ने राहत की सांस ली है. जंगल लौटने से पहले वीरा ने एक बछड़े का शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन बछड़ा ऐन मौके पर भाग निकला. हालांकि वन विभाग की ट्रैकिंग टीम चीता की हर पल मॉनिटरिंग में जुटी है.

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बुधवार सुबह जब चीता वीरा बगचा गांव के पास रामबाड़ी नहर के पास मौजूद थी. वीरा ने एक बछड़े पर झपट्टा मारने की कोशिश की. चीते को अपनी तरफ आता देख बछड़ा तुरंत वहां से भागा और अपनी जान बचा ली. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. इसके बाद वीरा नहर पार करके जंगल की ओर निकल गई.

गांववालों के मुताबिक, पिछले कई दिनों से चीते की मौजूदगी की वजह से खेतों में जाने और मवेशियों को चराने में डर लग रहा था. अब वीरा के जंगल की तरफ चले जाने की खबर से लोगों ने राहत महसूस की है. देखें VIDEO:-

वन विभाग की टीम चीते पर लगातार नजर बनाए हुए है और 24 घंटे उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है. आसपास के गांवों के लोगों को सावधान रहने और अकेले जंगल या खेतों की तरफ न जाने की सलाह दी गई है. वन विभाग की टीम आगे भी वीरा की हर हरकत पर नजर रख रही है. देखें नहर पार करती चीता का VIDEO:-

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कूनो नेशनल पार्क के डीएफओ आर.थिरुकुराल ने फोन कॉल पर बताया कि चीते खुले जंगल में कही भी स्वछंद रूप से घूम सकते है,हम चीता की लोकेशन शेयर नही कर है. हमारी ट्रैकिंग टीमें लगातार उनकी निगरानी कर रही हैं.

यहां बता दे कि कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में 19 चीते विचरण कर रहे हैं, जबकि 31 चीते अभी बाड़े में रखे गए हैं. वन विभाग की टीमें सभी चीतों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

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