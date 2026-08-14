रामायण में क्या बने हैं चेतन हंसराज, एक साथ निभाएंगे 7 किरदार!

फिल्ममेकर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण नवंबर में दीवाली से पहले रिलीज होगी. लेकिन फिल्म का बज हर ओर नजर आ रहा है. फिल्म के किरदारों को लेकर रोज नई खबरें सामने आ रही हैं. अब खबर है कि मशहूर टीवी एक्टर चेतन हंसराज फिल्म में सात किरदार करने जा रहे हैं.

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चेतन ने खुद बताया कि उन्हें शुरुआत में रावण के नाना राजा माली का किरदार निभाने के लिए कास्ट किया गया था. लेकिन इसके बाद ही उन्हें फिल्म में छह और किरदार निभाने के लिए साइन किया गया.

उन्होंने बताया कि राजा माली इतिहास का एक अहम किरदार है. फिल्म में रावण बने यश के साथ मेरे सीन बेहतरीन हैं. यश को पर्दे पर देखना बेहतरीन है. मेरे लिए उनके साथ काम करने का अनुभव शानदार था. फिल्म में अपने छह अन्य किरदारों के बारे में बात करते हुए चेतन ने कहा कि राजा माली के तौर पर शूटिंग पूरी होने के बाद मुझे छह और किरदार निभाने का ऑफर मिला था जिनमें रावण के भाइयों से लेकर राक्षस तक के किरदार शामिल हैं.

उन्होंने फिल्म के ट्रेलर की हो रही आलोचना पर कहा कि यह फिल्म आइमैक्स और सिल्वर स्क्रीन की फिल्म है. छोटी स्क्रीन या मोबाइन फोन पर इस फिल्म को देखने इसे देखने के आधे अनुभव को बर्बाद कर देगा. चेतन बताते हैं कि वह अपने किरदार के लिए तैयार होने के लिए रोजाना तीन घंटे मेकअप चेयर पर बिताते थे. बाद में एक घंटा उस मेकअप को हटाने में भी लगता था.

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बता दें कि नितेश तिवारी की रामायण में रणबीर कपूर राम का किरदार निभा रही हैं. साईं पल्लवी सीता के किरदार में नजर आएंगी. वहीं, टीवी एक्टर रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं जबकि साउथ के पावरफुल एक्टर यश, रावण की भूमिका में नजर आएंगे.

रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार काजल अग्रवाल निभा रही हैं, जबकि लंकापति की बहन शूर्पणखा के रोल में रकुल प्रीत सिंह नजर आएंगी. वहीं शूर्पणखा के पति विद्युज्जिह्व की भूमिका विवेक ओबेरॉय को मिली है. खबर है कि वह विभीषण का भी किरदार निभाने वाले हैं. रावण की मां कैकसी का किरदार मशहूर एक्ट्रेस शोभना निभाती दिखेंगी. ट्रेलर में मारीच की झलक भी दिखाई दी, जिसका किरदार सौरभ सचदेवा ने निभाया है.

भले ही सनी देओल फिल्म के ट्रेलर में नजर न आए हों, लेकिन वह इस महाकाव्य में हनुमान का बेहद ताकतवर किरदार निभा रहे हैं. एक्टर कुणाल कपूर स्वर्ग के राजा इंद्र देव के रूप में नजर आएंगे. वहीं, जटायु के महत्वपूर्ण किरदार को अपनी दमदार और प्रभावशाली आवाज सीनियर एक्टर अनुपम खेर ने दी है.

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी इस भव्य फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा और यश के प्रोडक्शन बैनर तले किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 4000 करोड़ रुपये है. निर्माताओं ने इसे दो भागों में दर्शकों के सामने लाने की योजना बनाई है, जिसका पहला हिस्सा इस साल दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा, जबकि फिल्म का दूसरा भाग 2027 की दिवाली पर बड़े पर्दे पर पहुंचेगा.

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