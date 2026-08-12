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Exter Knight: माइलेज की नो-टेंशन! Hyundai SUV का खास वेरिएंट लॉन्च, इतनी है कीमत

हुंडई ने अपनी सबसे सस्ती एसयूवी का नाइट एडिशन लॉन्च किया है. Hyundai Exter Knight एडिशन पांच कलर ऑप्शन में आएगी. इस एडिशन में कार के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कुछ बदलाव मिलेंगे. ये बदलाव डिजाइन से नहीं बल्कि कॉस्मेटिक से जुड़े हुए होंगे. नाइट एडिशन पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही अवतार में आती है.

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Hyundai Exter Knight एडिशन पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही पावरट्रेन में आता है. (Photo: hyundai.com)
Hyundai Exter Knight एडिशन पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही पावरट्रेन में आता है. (Photo: hyundai.com)

हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी सबसे सस्ती एसयूवी का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. हम बात कर रहे हैं हुंडई एक्सटर (Hyundai Exter) की, जो ब्रांड की एंट्री लेवल एसयूवी है. कंपनी ने इसका नाइट (Knight) एडिशन लॉन्च किया है. नाइट एडिशन में कोई नया फीचर या डिजाइन चेंज नहीं मिलता है. बल्कि इसमें आपको कॉस्मेटिक बदलाव दिखेंगे. 

एक्सटर नाइट (Hyundai Exter Knight) एडिशन चार वेरिएंट्स में मिलेगा. कार में पेट्रोल मैन्युअल, पेट्रोल एएमटी और सीएनजी वेरिएंट आएगी. आइए जानते हैं हुंडई एक्सटर के इस नए एडिशन की खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

वैसे तो हुंडई एक्सटर की कीमत 5.81 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू हो जाती है. हालांकि, एक्सटर नाइट की कीमत 8.13 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. इसे आप एच एक्स 6 पेट्रोल मैन्युअल और ऑटोमेटिक के अलावा सीएनजी में खरीद सकते हैं. वहीं एचएक्स 10 पेट्रोल एएमटी में भी ये एडिशन मिलेगा. 

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हुंडई ने इस एसयूवी के खास एडिशन को ऐसे वक्त पर लॉन्च किया है, जब हुंडई की नाइट रेंज की सेल 1 लाख के पार हो गई है. साल 2022 में इस रेंज को कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था और ये मल्टीपल मॉडल्स के साथ आती है. इसमें कई सारे कॉस्मेटिक अपग्रेड्स देखने को मिलते हैं.

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Exter Knight एडिशन की कीमत
वेरिएंट कीमत 
HX6 पेट्रोल मैन्युअल 8,13,500 रुपये
HX6 पेट्रोल एएमटी  8,73,500 रुपये
HX6 सीएनजी मैन्युअल 9,09,500 रुपये
HX10 पेट्रोल एएमटी 9,60,500 रुपये

क्या है SUV में खास? 

एक्सटीरियर की बात करें, तो इसके डिजाइन में कोई बदलाव नहीं दिखेगा. अंतर सिर्फ कलर और कुछ बैजिंग का है. ये कार मैट ब्लैक हुंडई और एक्सटर बैज के साथ आएगी. इसमें डार्क ग्रे फ्रंट और रियर बंपर गारनिश, डार्क ग्रे साइड सिल गारनिश, एक्सक्लूसिव नाइट बैजिंग और 15 इंच के एलॉय वील्स मिलेंगे. 

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कार में रेड पेंटेड ब्रेक कैलिपर्स मिलेंगे. लोअर वेरिएंट्स में डार्क ग्रे स्टाइल्ड स्टील वील मिलेंगे. रियर में भी ब्लैक बैजिंग और ऐसेंट के साथ ब्लैक थीम मिलेगी. हुंडई एक्सटर नाइट एडिशन पांच कलर- टाइटैनियम ब्लैक, एटलस वॉइट, स्टेयरी नाइट, टाइटन ग्रे और गोल्डेन ब्रॉन्ज में आएगी. 

कार का कैबिन ऑल-ब्लैक थीम वाला होगा, जिसमें ब्रास कलर्ड ऐसेंट डैशबोर्ड पर मिलेंगे. एसयूवी में एक्सक्लूसिव ब्लैक सेमी फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, ऐमबर फुटवेल एंबिएंट लाइटिंग और ब्लैक डी-कट स्टीयरिंग वील मिलेगा. कॉस्मेटिक रिविजन के अतिरिक्त एक्सटर में रेगुलर वेरिएंट वाले ही फीचर्स मिलेंगे. सीएनजी में कार का क्लेम्ड माइलेज 27KM प्रति किलोग्राम का है.

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