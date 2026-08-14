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स्वतंत्रता दिवस से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, स्पेशल ड्राइव में 342 अभियुक्त गिरफ्तार, 190 भेजे गए जेल

स्वतंत्रता दिवस से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों और फरार वारंटियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया. जिलेभर में हुई कार्रवाई के दौरान 342 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 190 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया. पुलिस ने कई थाना क्षेत्रों में दबिश देने के साथ औचक निरीक्षण और चेकिंग अभियान भी चलाया.

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पूर्वी-1 में सबसे ज्यादा 72 अभियुक्त गिरफ्तार.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)
पूर्वी-1 में सबसे ज्यादा 72 अभियुक्त गिरफ्तार.(Photo: Manibhushan Sharma/ITG)

स्वतंत्रता दिवस से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए विशेष अभियान चलाया. वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की गई. स्पेशल ड्राइव के दौरान कुल 342 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनमें 190 आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

मुजफ्फरपुर पुलिस लाइन में सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने अभियान की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि फरार आरोपितों, वांछित अपराधियों और वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पूरे जिले में विशेष अभियान चलाया गया था. पुलिस की टीमों ने चिन्हित आरोपितों के ठिकानों पर दबिश देकर कार्रवाई की.

यह भी पढ़ें: Bihar: मुजफ्फरपुर रेड लाइट एरिया में 20 साल की डांसर का शव फंदे से लटका मिला, मचा हड़कंप

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अनुमंडलवार आंकड़ों पर नजर डालें तो पूर्वी-1 अनुमंडल पुलिस की कार्रवाई में सबसे आगे रहा. यहां से 72 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 43 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया. वहीं टाउन-1 और टाउन-2 अनुमंडल क्षेत्र को मिलाकर कुल 40 अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आए.

ब्रह्मपुरा और सकरा थाने का औचक निरीक्षण

स्पेशल ड्राइव के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने ब्रह्मपुरा और सकरा थाना का औचक निरीक्षण भी किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों से अपराध नियंत्रण को लेकर जानकारी ली. साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरतने और वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा.

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पुलिस के अनुसार, पकड़े गए सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ पहले से कितने मामले दर्ज हैं और वे किन आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं.

अभियान के दौरान अहियापुर थाना क्षेत्र समेत जिले के कुछ अन्य स्थानों से सामान भी बरामद किए गए हैं. हालांकि पुलिस ने बरामदगी से जुड़ी विस्तृत जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की है. अधिकारियों के मुताबिक, बरामद वस्तुओं का पूरा ब्योरा अलग से जारी की जाने वाली प्रेस विज्ञप्ति में दिया जाएगा.

मुजफ्फरपुर

आगे भी जारी रहेगा विशेष अभियान

सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने कहा कि अपराधियों और वांछित आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. पुलिस का उद्देश्य फरार आरोपितों को गिरफ्तार करने के साथ जिले में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है. इसके लिए विशेष अभियान और चेकिंग ड्राइव लगातार चलाए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे जिले में गिरफ्तारी के लिए यह अभियान चलाया गया था. इसके तहत 342 अभियुक्तों को पकड़ा गया, जबकि 190 को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है. पूर्वी-1 में सर्वाधिक 72 गिरफ्तारियां हुईं, जबकि टाउन-1 और टाउन-2 से कुल 40 अभियुक्त पकड़े गए.

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पुलिस की इस कार्रवाई को स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए आने वाले दिनों में भी कार्रवाई तेज रखी जाएगी.

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