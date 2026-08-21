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1.5 लाख रुपये सस्ती... BMW X1 LWB हुई लॉन्च, मिलते हैं गजब के फीचर्स

बीएमडब्लू ने नई एसयूवी को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने एक्स1 लॉन्ग वीलबेस वेरिएंट को लॉन्च किया है, जिसका फोकस ज्यादा लग्जरी और कम्फर्ट चाहने वाले यूजर्स पर है. ये कार स्टैंडर्ड वर्जन से कम कीमत पर आती है. कार की लंबाई स्टैंडर्ड वेरिएंट से ज्यादा है, जिससे रियर सीट पर लोगों को बेहतर कम्फर्ट मिलेगा.

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BMW X1 LWB में रियर सीट को ज्यादा कम्फर्ट के लिए डिजाइन किया गया है. (Photo: ITG)
BMW X1 LWB में रियर सीट को ज्यादा कम्फर्ट के लिए डिजाइन किया गया है. (Photo: ITG)

बीएमडब्लू (BMW) ने भारतीय बाजार में एक्स1 लाइन-अप का विस्तार करते हुए नई कार को लॉन्च किया है. कंपनी ने एक्स 1 लॉन्ग वीलबेस कार को लॉन्च किया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आती है. ये कार ज्यादा स्पेस, कैबिन में ज्यादा रूम और नए पेट्रोल ऑप्शन के साथ आती है.

ये कार स्टैंडर्ड एक्स1 और इलेक्ट्रिक आई एक्स1 के साथ मिलेगी. बीएमडब्लू एक्स1 लॉन्ग वीलबेस (BMW X1 LWB) की कीमत स्टैंडर्ड वेरिएंट से 1 लाख रुपये और इलेक्ट्रिक वेरिएंट से 1.5 लाख रुपये कम है. आइए जानते हैं नई कार की कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

बीएमडब्लू एक्स1 लॉन्ग वीलबेस (BMW X1 LWB) को कंपनी ने 49.90 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. ये कार उन लोगों को टार्गेट करती है, जो ज्यादा स्पेस वाली लग्जरी एसयूवी चाहते हैं. कंपनी ने इस कार में मुख्य रूप से रियर सीट के कम्फर्ट पर फोकस किया है. 

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इस एसयूवी में विंडोलाइन पर क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे विजुअली अलग बनाता है. इसके अलावा दरवाजों और रियर बंपर पर सिल्वर इंसर्ट्स का इस्तेमाल किया गया है. इसमें स्टैंडर्ड एक्स1 वाले ही एलईडी हेडलैम्प्स और लेट लैम्प्स दिए गए हैं. 

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यह भी पढ़ें: 250Km की स्पीड, 1.78 करोड़ में लॉन्च हुई BMW X6, इतना देती है माइलेज

SUV में क्या है खास?

एक्स1 लॉन्ग वीलबेस वेरिएंट की लंबाई 4616 एमएम है, जो इसे स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले 116 एमएम लंबी बनाता है. वहीं इस कार का वीलवेबस स्टैंडर्ड वर्जन के मुकाबले 108 एमएम ज्यादा है. इसमें 2800 एमएम का वीलबेस मिलता है. एडिशनल लेंथ की वजह से रियर सीट का स्पेस बढ़ा है, जिससे बेहतर कम्फर्ट मिलेगा.

BMW X1 LWB
BMW X1 LWB में कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है. (Photo: ITG)

कार 18 इंच के एलॉय वील्स के साथ आती है. एसयूवी चार कलर ऑप्शन मिनिरल वॉइट, कार्बन ब्लैक, नाइट डस्क ब्लू और स्काईस्क्रैपर ग्रे में आती है. असली बदलाव रियर पैसेंजर सीट पर देखने को मिलता है. कंपनी ने यहां पर 15 एमएम लंबी कुशनिंग दी. साथ ही इसमें 109 एमएम का अतिरिक्त नीरूम मिलता है. 

यह भी पढ़ें: बाइक में स्कॉर्पियो जैसा इंजन, जबरदस्त पावर, BMW R20 से उठा पर्दा

एसयूवी में कर्व्ड डिस्प्ले, फिक्स्ड ग्लास रूफ, वायरलेस चार्जिंग, पावर्ड सीट्स और रिक्लाइनिंग रियर सीट्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. कार का बूट स्पेस 540 लीटर का है, लेकिन इसे 1700 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है. 

कार में 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 154 बीएचपी की पावर और 230 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. इसके साथ 7 स्पीड का डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा. वहीं स्टैंडर्ड वेरिएंट में मिलने वाला 2.0 लीटर का डीजल इंजन लॉन्ग वीलबेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा.

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