E20 पर भी मिलेगा ज्यादा माइलेज, KIA ला रही नई Sonet और Carens

E20 पेट्रोल की एंट्री के बाद से माइलेज की समस्या बहुत से लोगों को हो गई है. हालांकि, कंपनियों ने इसके लिए भी एक प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है. आने वाले दिनों में हमें भारतीय बाजार में कई हाइब्रिड कारें देखने को मिल सकती हैं. इस क्रम में किआ मोटर (Kia Motor) ने भी कमर कस ली है.

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2026 सीईओ इन्वेस्टर डे इवेंट में किआ के प्रेसिडेंट और सीईओ हो सुंग सोंग (Ho Sung Song) ने दो नई किआ हाइब्रिड को कन्फर्म कर दिया है. उन्होंने बताया कि 2029 तक सोनेट (Kia Sonet) और कारेन्स क्लैविस (Carens Clavis) हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ भारत में आएंगी.

क्या है KIA की तैयारी?

इसके अलावा कंपनी ने ऐलान किया है कि भारत के लिए एक लोकली डेवलप बी-सेगमेंट एसयूवी लाएगी. सोंग ने बताया, '2027 से हम सोनेट, कारेन्स और सेल्टॉस जैसे लोकल मॉडल्स के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (HEV) ऑप्शन लाएंगे. साथ ही लोकल लेवल पर डेवलप बी सेगमेंट की इलेक्ट्रिक एसयूवी भी लॉन्च करेंगे.'

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किआ सोनेट कंपनी का सबसे सस्ता मॉडल है. अगले साल इस कार का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होना है. कंपनी 2028 या 2029 तक इस कार को हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ भी लॉन्च कर सकती है. फिलहाल कार के हाइब्रिड वर्जन की टेक्निकल डिटेल्स सामने नहीं आई हैं. रिपोर्ट्स की मानें, तो किआ इस गाड़ी के लिए एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन विकसित कर रही है.

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नए प्लेटफॉर्म आएगी नई सोनेट

सेकंड जनरेशन सोनेट को के1 (K1) प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा. फिलहाल नई वेन्यू और सिरॉय इस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं. ये प्लेटफॉर्म ना सिर्फ हाइब्रिड सपोर्ट करता है. बल्कि ये लेटेस्ट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्चर, ओटीए अपडेट्स और रिमोट डायग्नोसिस भी सपोर्ट करता है.

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नए प्लेटफॉर्म में रियर सीट स्पेस की समस्या को भी हल कर लिया गया है. 2029 तक किआ कारेन्स क्लैविस को भी कंपनी हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लॉन्च कर सकती है. फिलहाल ये एमपीवी नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल, डीजल और ऑल-इलेक्ट्रिक पावरट्रेन में आती है.

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