TVS Jupiter: 31 दिनों में 1.48 लाख ने खरीदा ये स्कूटर, देता है गजब का माइलेज

टीवीएस भारतीय बाजार में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है. खासकर स्कूटर सेगमेंट में कंपनी अच्छी खासी रफ्तार पकड़ चुकी है. इलेक्ट्रिक स्कूटर की सेल के मामले में टीवीएस (TVS) लीडर है, लेकिन पेट्रोल स्कूटर के मार्केट में भी कंपनी अच्छी खासी सेल कर रही है. टीवीएस के पोर्टफोलियो में कई टू-व्हीलर्स की सेल जुलाई में अच्छी खासी बढ़ी है.

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जहां टीवीएस आईक्यूब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मार्केट का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है. वहीं टीवीएस जूपिटर ICE (इंटरनल कंबशन इंजन) सेगमेंट का पॉपुलर स्कूटर है. आइए जानते हैं जुलाई में इस स्कूटर ने मार्केट में क्या कमाल किया है.

कितनी हुई जूपिटर की सेल?

टीवीएस जूपिटर (TVS Jupiter) की जुलाई में 1,48,595 यूनिट्स बिकी हैं. पिछले साल के मुकाबले स्कूटर की सेल में 19 फीसदी का इजाफा हुआ है. जुलाई 2025 में कंपनी ने 1,24,876 जूपिटर स्कूटर बेचे थे. वहीं जून के मुकाबले स्कूटर की सेल 9 परसेंट बढ़ी है. जून में कंपनी ने 1,36,805 जूपिटर्स को बेचा था.

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जूपिटर भारतीय बाजार में एक पॉपुलर फैमिली स्कूटर है. ये स्कूटर 110 और 125 सेगमेंट में आता है. इसमें 113.3 सीसी और 124.8 सीसी के पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, जो क्रमशः 8.02 पीएस और 8.15 पीएस की पावर ऑफर करते हैं. दोनों ही वेरिएंट्स में 9.8 एमएम और 10.5 एमएम का टॉर्क मिलता है.

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माइलेज और कीमत

जूपिटर का क्लेम्ड माइलेज 61.2 किलोमीटर प्रति लीटर तक का है. इस स्कूटर की कीमत 73,975 रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. ये स्कूटर अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा बूट स्पेस ऑफर करता है. इसमें कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं. साथ ही इसमें सेगमेंट में सबसे बड़ी सीट मिलती है. इसकी वजह से ये स्कूटर बहुत से लोगों का पसंदीदा बन जाता है.

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टीवीएस मोटर कंपनी की बात करें, तो ब्रांड के लिए जुलाई का महीना अच्छा साबित हुआ है. जुलाई 2026 में कंपनी ने कुल 4,37,394 टू-व्हीलर्स बेचे हैं. पिछले साल के मुकाबले टीवीएस की सेल 42 परसेंट बढ़ी है. जुलाई 2025 में कंपनी ने 3,08,720 यूनिट्स बेचे हैं. वहीं जून के मुकाबले टीवीएस की सेल 6 परसेंट बढ़ी है. कंपनी ने 4,11,014 यूनिट्स बेची थीं.

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