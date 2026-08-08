भोजपुरी सिनेमा में राजनीति, अकेली लड़ने निकलीं काजल राघवानी, खोले सालों पुराने चिट्ठे

2 अगस्त से टेलीविजन पर नया शो शुरू हुआ है, नाम है- भोजपुरी बवाल. जब से ये शुरू हुआ है सच में बवाल मच गया है. शो में पवन सिंह, निरहुआ, आम्रपाली दुबे, तेज प्रताप यादव और काजल राघवानी जैसे सेलेब्स कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं. भोजपुरी बवाल में काजल अब तक इंडस्ट्री की कई इनसाइड स्टोरी सुना चुकी हैं. उन्होंने पवन सिंह पर जबरदस्ती किसिंग सीन करवाने का आरोप लगाया. काजल ने निरहुआ-आम्रपाली दुबे को लेकर खुलासे किए. खेसारी लाल यादव संग रिश्ते का जिक्र भी किया.

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पवन सिंह पर लगाया आरोप

काजल राघवानी ने शो के एक प्रोमो में दावा किया कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पवन सिंह उनके साथ जबरदस्ती किसिंग सीन किया. उन्होंने कहा- पवन जी का तो आपको पता ही है... वहां पर जो किसिंग सीन हुआ था, मैंने मना किया तो वो सेट छोड़कर चले गए. मैंने सबका सम्मान किया, लेकिन कोई मेरी रिस्पेक्ट के लायक नहीं था.

निरहुआ-आम्रपाली पर आरोप

काजल ने दिनेश लाल यादव (निरहुआ) और आम्रपाली दुबे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि फिल्म 'आशिक आवारा' में एक गाना 'जाड़ के जुगाड़ करके राजा' था, जो उनके ऊपर फिल्माया जाना था, लेकिन बाद में निरहुआ ने उसे आम्रपाली पर शिफ्ट करवा दिया. काजल ने कहा, आम्रपाली का मैं कुछ नहीं बोलना चाहती. दिनेश जी के चलते उन्होंने मुझे काम से हटवाया. ये बात मुझे हमेशा बुरी लगेगी.

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काजल ने ये भी कहा कि पत्नी के होते हुए निरहुआ आम्रपाली के साथ रहते हैं. आम्रपाली ने उनकी शादीशुदा जिंदगी खराब कर दी है.

याद आया अतीत

काजल ने शो में अपने पुराने रिश्ते खेसारी लाल यादव का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि एक समय में वो दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन खेसारी उस वक्त शादीशुदा थे, जिसकी वजह से काजल को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. काजल ने खुलासा किया कि खेसारी ने उन्हें फिल्म ऑफर किया था, लेकिन कुछ शर्तों को लेकर बात आगे नहीं बढ़ी.

काजल राघवानी ने ये भी बताया कि वो इतनी मानसिक रूप से परेशान थीं कि साइकेट्रिस्ट (मनोचिकित्सक) के पास जाने का विचार कर रही थीं. उन्होंने कहा, मैं तो बीच में सोच रही थी साइकेट्रिस्ट के पास जाऊं. मैं बहुत ब्लैंक महसूस कर रही थी. 'भोजपुरी बवाल' के बीच काजल पर 'विक्टिम कार्ड' खेलने और 'आउटसाइडर' होने के ताने मारे गए. इस पर काजल ने इमोशनल बयान देते हुए कहा कि 16 साल से भोजपुरी इंडस्ट्री ही उनकी कर्मभूमि है. उन्होंने सहानुभूति से नहीं, बल्कि अपने काम के दम पर पहचान बनाई है.

'भोजपुरी बवाल' के इन खुलासों के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी हंगामा मचा हुआ है. सोशल मीडिया पर काजल, पवन सिंह, निरहुआ और आम्रपाली के बीच की इस जुबानी जंग पर बहस छिड़ी हुई है. काजल के बयान भोजपुरी सिनेमा में होने वाली राजनीति की गवाही दे रहे हैं. आगे कौन क्या कहता है, ये भी देखना होगा.

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