अपने मोबाइल से कैसे निकालें जमीन के पेपर, ये तरीका याद रख लें

और पढ़ें

अगर आपके नाम पर जमीन है या आप अपने परिवार की जमीन का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हर बार तहसील या किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. उत्तर प्रदेश में जमीन से जुड़े कई जरूरी रिकॉर्ड अब ऑनलाइन देखे जा सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको किसी कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है. आप अपने मोबाइल फोन से ही जमीन की खसरा-खतौनी की जानकारी देख सकते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार के भूलेख पोर्टल पर जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध हैं. इस पोर्टल पर जमीन से जुड़ी जानकारी देखने के लिए जिला, तहसील और गांव जैसी जरूरी जानकारी भरनी होती है.

हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है. ऑनलाइन दिखाई जाने वाली खतौनी की कॉपी हर स्थिति में प्रमाणित दस्तावेज नहीं मानी जाती. अगर आपको किसी कानूनी या आधिकारिक काम के लिए प्रमाणित प्रति चाहिए, तो संबंधित तहसील या अधिकृत केंद्र से प्रमाणित प्रति लेनी पड़ सकती है.

Advertisement

मोबाइल से जमीन का रिकॉर्ड कैसे देखें?

सबसे पहले अपने मोबाइल में इंटरनेट ब्राउजर खोलें. इसके बाद उत्तर प्रदेश के आधिकारिक भूलेख पोर्टल पर जाएं. वहां जमीन के रिकॉर्ड देखने के लिए संबंधित विकल्प मिलेगा. ध्यान रखें कि जमीन का रिकॉर्ड देखने के लिए हमेशा सरकारी वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें. उत्तर प्रदेश भूलेख की आधिकारिक वेबसाइट(https://upbhulekh.gov.in/bhulekh/?utm_source=chatgpt.com) है.

वेबसाइट खुलने के बाद आपको अपनी जमीन से जुड़ी कुछ जानकारी भरनी होगी. इसमें सबसे पहले अपना जिला चुनना होगा. इसके बाद अपनी तहसील और फिर गांव का नाम चुनें. यहां यह जानकारी सही-सही भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत जिला, तहसील या गांव चुनने पर आपकी जमीन का रिकॉर्ड सामने नहीं आएगा.

इसके बाद क्या करना होगा?

जिला, तहसील और गांव चुनने के बाद जमीन का रिकॉर्ड खोजने के लिए अलग-अलग विकल्प दिखाई दे सकते हैं. आमतौर पर आप खातेदार के नाम, खाता संख्या या खसरा/गाटा संख्या जैसी जानकारी के आधार पर रिकॉर्ड खोज सकते हैं. अगर आपको खाता संख्या या गाटा संख्या पता है, तो उससे रिकॉर्ड ढूंढना आसान हो सकता है. लेकिन अगर ये जानकारी याद नहीं है, तो कई मामलों में जमीन के मालिक यानी खातेदार के नाम से भी रिकॉर्ड खोजा जा सकता है.

मान लीजिए आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम जमीन है और आपको उसका रिकॉर्ड देखना है. ऐसी स्थिति में संबंधित गांव चुनने के बाद उपलब्ध विकल्प में नाम या दूसरी जानकारी दर्ज करके रिकॉर्ड खोजा जा सकता है. रिकॉर्ड सामने आने के बाद आप उसमें जमीन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां देख सकते हैं. इसमें खातेदार का नाम, खसरा या गाटा संख्या, जमीन का क्षेत्रफल और रिकॉर्ड में दर्ज दूसरी जानकारियां शामिल हो सकती हैं.

Advertisement

खसरा और खतौनी में क्या अंतर है?

जमीन के कागजों की बात होने पर अक्सर खसरा और खतौनी का नाम सुनने को मिलता है. दोनों एक ही चीज नहीं हैं. खसरा में जमीन के किसी खास टुकड़े या गाटा से जुड़ी जानकारी दर्ज होती है. वहीं खतौनी में खातेदार और उसके नाम दर्ज जमीन से जुड़ी जानकारी मिलती है. आसान भाषा में कहें तो जमीन का रिकॉर्ड समझने के लिए दोनों तरह की जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है. इसलिए अगर आप जमीन खरीदने, बेचने या किसी विवाद से पहले रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं, तो केवल एक जानकारी देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए.

क्या मोबाइल से जमीन का नक्शा भी देख सकते हैं?

उत्तर प्रदेश में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल करने के साथ नक्शों को भी डिजिटल और जियो-रेफरेंस करने का काम किया जा रहा है. सरकारी भूलेख डैशबोर्ड पर गांवों और नक्शों के डिजिटाइजेशन की स्थिति भी दिखाई जाती है. जमीन का नक्शा देखने के लिए संबंधित सरकारी मैप सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे जमीन की स्थिति और संबंधित गाटा की जानकारी समझने में मदद मिल सकती है. लेकिन यहां भी सावधानी जरूरी है. ऑनलाइन नक्शा या रिकॉर्ड देखने के बाद जमीन की वास्तविक सीमा को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने से पहले संबंधित राजस्व रिकॉर्ड और जरूरत पड़ने पर अधिकारी से जांच जरूर कर लें.

Advertisement

क्या ऑनलाइन रिकॉर्ड की कॉपी डाउनलोड की जा सकती है?

मोबाइल पर रिकॉर्ड देखने के बाद कई बार लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेते हैं. यह पर्सनल डिटेल देखने या भविष्य में संदर्भ के लिए उपयोगी हो सकता है. लेकिन इसे हर जगह प्रमाणित जमीन का कागज मान लेना सही नहीं होगा. अगर आपको जमीन की प्रमाणित प्रति किसी सरकारी, बैंकिंग, कानूनी या संपत्ति से जुड़े काम के लिए चाहिए, तो संबंधित तहसील या अधिकृत सेवा केंद्र से प्रमाणित प्रति लेने की जरूरत पड़ सकती है. उत्तर प्रदेश भूलेख से जुड़ी सरकारी जानकारी में भी प्रमाणित प्रति के लिए तहसील कंप्यूटर केंद्र या अधिकृत केंद्र का उल्लेख मिलता है.

जमीन खरीदने से पहले जरूर चेक करें ये बातें

अगर आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं तो केवल ऑनलाइन खतौनी देखकर जमीन खरीदने की जल्दबाजी न करें. जमीन के मालिक का नाम, खसरा या गाटा संख्या, क्षेत्रफल और उपलब्ध रिकॉर्ड को अच्छी तरह जांचें. इसके अलावा यह भी देखना जरूरी है कि जमीन पर किसी तरह का विवाद, बंधक या अन्य कानूनी समस्या तो नहीं है. जरूरत पड़ने पर संबंधित तहसील कार्यालय में रिकॉर्ड की पुष्टि कराएं. याद रखें, मोबाइल से जमीन का रिकॉर्ड देखना आसान है, लेकिन जमीन की खरीद-बिक्री एक बड़ा फैसला है. इसलिए ऑनलाइन जानकारी को शुरुआती जांच के तौर पर इस्तेमाल करें और महत्वपूर्ण लेनदेन से पहले आधिकारिक दस्तावेजों की पुष्टि जरूर करें.

Advertisement

अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और जमीन आपके या परिवार के किसी सदस्य के नाम है, तो जिला, तहसील, गांव और खसरा/गाटा संख्या जैसी जानकारी अपने पास जरूर रखें. इन जानकारियों के जरिए भविष्य में जमीन का रिकॉर्ड खोजने में काफी आसानी होगी. यानी अब जमीन का रिकॉर्ड देखने के लिए हर बार तहसील जाने की जरूरत नहीं.

---- समाप्त ----