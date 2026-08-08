सुर्ख लाल जोड़े में क्रिकेटर की दुल्हन बनी एक्ट्रेस, गुरुद्वारे में गुपचुप रचाई शादी, बाराती बने अर्शदीप सिंह

बधाई हो! 'कैसी ये यारियां' फेम एक्ट्रेस चार्ली चौहान अब मिस से मिसेज बन गई हैं. चार्ली ने भारतीय क्रिकेटर रमनदीप सिंह से गुपचुप शादी कर ली है. पंजाब किंग्स के सोशल मीडिया हैंडल पर रमनदीप सिंह और चार्ली की शादी की तस्वीरें शेयर करके उन्हें बधाई दी गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कपल के वेडिंग फोटोज-वीडियोज धड़ल्ले से वायरल हो गए हैं.

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रमनदीप-चार्ली बने पति-पत्नी

क्रिकेटर रमनदीप सिंह 29 साल के हैं. उन्होंने एक्ट्रेस चार्ली चौहान से प्राइवेट सेरेमनी में शादी की. दोनों ने गुरुद्वारे में ट्रेडिशनल सिख वेडिंग की है. शादी में सिर्फ दोनों के करीबी रिश्तेदार, दोस्त और परिवारवाले ही शामिल हुए हैं. रमनदीप और चार्ली की शादी में क्रिकेटर अर्शदीप सिंह भी बाराती बनकर पहुंचे. दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आते ही फैंस हैरान हो गए हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने अपने रिश्ते को काफी सीक्रेट रखा था.

लाल जोड़े में दुल्हन बनीं चार्ली

एक्ट्रेस चार्ली चौहान सुर्ख लाल लहंगा-चोली में दुल्हन बनीं. उनके लहंगे पर हैवी गोल्डन वर्क हुआ है. लहंगे संग एक्ट्रेस ने गोल्ड का मांग टीका, झूमर और नथनी पहनकर अपना ब्राइडल लुक कंप्लीट किया. उन्होंने मैचिंग नेकलेस भी पहना. हाथों में एक्ट्रेस चूड़ा पहने नजर आईं.

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वहीं, दूसरी ओर क्रिकेटर रमनदीप सिंह आइवरी कलर की शेरवानी में दिखाई दिए. उनकी शेरवानी पर हैवी वर्क हुआ है. उन्होंने रेड पगड़ी सिर पर पहनी. दुल्हन-दूल्हा शादी में एक दूसरे संग रोमांटिक डांस करते हुए भी दिखाई दिए. वो एक दूसरे के प्यार में डूबे दिखे. फैंस और सेलेब्स उन्हें शादी की ढेरों बधाइयां दे रहे हैं.

चार्ली चौहान की बात करें तो वो सबसे पहले एमटीवी रोडीज 7 में दिखी थीं. शो से उन्हें तगड़ी पहचान मिली. इसके बाद वो 'कैसी ये यारियां' शो में नजर आईं. उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड कुंवर अमर संग नच बलिए में भी पार्टिसिपेट किया था. मगर बाद में उनका ब्रेकअप हो गया था.

वहीं, दूसरी ओर रमनदीप सिंह की बात करें तो वो डॉमेस्टिक क्रिकेट में पंजाब के लिए खेलते हैं. हालांकि, आईपीएल में वो शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम का हिस्सा हैं. इस समय वो अपनी शादी को लेकर हेडलाइन्स में हैं.

हमारी तरफ से भी रमनदीप सिंह और चार्ली चौहान को शादी को ढेरों बधाई.

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