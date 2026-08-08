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अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2027 के लिए किया क्वालिफाई, दो बार की चैम्पियन वेस्टइंडीज की अटकी सांसें

क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में 14 टीमें भाग लेंगी, जिनमें 9 टीमों का फैसला हो चुका है. दो बार की वर्ल्ड चैम्पियन टीम वेस्टइंडीज को अब क्वालिफायर खेलना पड़ सकता है. 30 सितंबर की कटऑफ तारीख से पहले वेस्टइंडीज के केवल दो ओडीआई मुकाबले शेष हैं. इन दो मुकाबलों में जीत भी शायद वेस्टइंडीज को डायरेक्ट क्वालिफाई ना करा सके.

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अफगानिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में जगह बना ली है. (Photo: PTI)
अफगानिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में जगह बना ली है. (Photo: PTI)

आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 7 अगस्त (शुक्रवार) को नॉर्दर्न आयरलैंड के ब्रेडी क्रिकेट क्लब ग्राउंड में खेला गया. इस मुकाबले में अफगानी टीम ने 92 रनों से जीत हासिल की. मुकाबले में मेजबान टीम को जीत के लिए 300 रनों का टारगेट मिला था, लेकिन वो 33.4 ओवरों में 207 रनों पर सिमट गई. अफगानिस्तान की जीत के हीरो स्पिन गेंदबाज राशिद खान रहे, जिन्होंने 34 रन देकर 6 विकेट झटके.

इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है. अफगानिस्तान आगामी वर्ल्ड कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हासिल करने वाली 9वीं टीम है. भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका पहले ही वनडे वर्ल्ड कप में अपनी जगह सुनिश्चित कर चुके थे. साथ ही साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को मेजबान देश के तौर पर ऑटोमैटिक क्वालिफेशन मिला था.

अब वर्ल्ड कप में डायरेक्ट एंट्री पाने के लिए सिर्फ एक स्पॉट बचा है, जिसके लिए बांग्लादेश और वेस्टइंडीज रेस में हैं. हालांकि वेस्टइंडीज की टीम भी लगभग इस रेस से बाहर हो चुकी है. दो बार की वर्ल्ड चैम्पियन टीम फिलहाल वनडे रैंकिंग में 10वें स्थान पर है और 30 सितंबर की कटऑफ से पहले उसके पास सिर्फ दो वनडे मुकाबले बचे हैं. ये दोनों मैच सितंबर में भारत के खिलाफ होने हैं.

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बांग्लादेश की एंट्री भी लगभग पक्की
अगर बांग्लादेश और भारत के बीच सितंबर में प्रस्तावित वनडे सीरीज नहीं होती है, तो फिर वेस्टइंडीज का वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भाग लेना तय हो जाएगा. भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ उसकी धरती पर 1 से 13 सितंबर के दौरान तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने हैं. मौजूदा हालात में भारतीय टीम शायद ही बांग्लादेश का दौरा करे. ऐसे में रैंकिंग में नौवें पायदान पर काबिज बांग्लादेश की भी वर्ल्ड कप में एंट्री तय ही मानी जा रही है.

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बता दें कि वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए ICC ने बड़े बदलाव किए हैं. 14 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में क्वालिफायर से आने वाली टीमों को सीधे मुख्य ग्रुप में जगह नहीं मिलेगी. 10 टीमों के वर्ल्ड कप क्वालिफायर की विजेता टीम सीधे मुख्य चरण में पहुंचेगी, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को एक अतिरिक्त बाधा पार करनी होगी. ICC ने जुलाई में नए फॉर्मेट की घोषणा की थी. इसके तहत क्वालिफायर में दूसरे से चौथे स्थान पर रहने वाली तीन टीमें वर्ल्ड कप के शुरुआती दौर 'सुपर सीरीज' में उतरेंगी. इनमें से सिर्फ एक टीम आगे बढ़कर 12 टीमों वाले मुख्य स्टेज में जगह बनाएगी.

वनडे वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा. टूर्नामेंट 4 अक्टूबर से शुरू होकर 21 नवंबर तक चलेगा और मुकाबले कुल 12 वेन्यू पर आयोजित किए जाएंगे. साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को मेजबान होने के कारण ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन मिला. वहीं एक अन्य मेजबान देश नामीबिया को क्वालिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा.

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वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कुल 10 टीमें उतरेंगी. इसमें 30 सितंबर 2026 की ICC वनडे रैंकिंग में सबसे नीचे रहने वाली दो फुल मेंबर टीमें शामिल होंगी. इनमें एक टीम आयरलैंड है, जबकि दूसरी टीम वेस्टइंडीज या बांग्लादेश होगी. इसके अलावा CWC League 2 की शीर्ष चार टीमों को क्वालिफायर में जगह मिलेगी. बाकी चार स्थान वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ से आने वाली टीमों के लिए होंगे.

वेस्टइंडीज के लिए यह स्थिति इसलिए ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि टीम 2023 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी. हरारे में खेले गए क्वालिफायर में नीदरलैंड्स के खिलाफ सुपर ओवर में हार उसके अभियान के लिए बड़ा झटका साबित हुआ था. अब दो बार की चैम्पियन टीम के सामने लगातार दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप से बाहर रहने का खतरा है.

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