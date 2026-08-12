scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चीन के पूर्व पीएम झू रोंगजी का 98 की उम्र में निधन, आर्थिक सुधारों के थे सूत्रधार

चीन के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है, उन्होंने चीन की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने और देश को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शामिल कराने में अहम भूमिका निभाई. उनके सुधारवादी कदमों ने चीन को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने में मदद की.

Advertisement
X
चीन के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी का बीजिंग में 98 साल की उम्र में निधन हो गया. (फाइल फोटो: रॉयटर्स)
चीन के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी का बीजिंग में 98 साल की उम्र में निधन हो गया. (फाइल फोटो: रॉयटर्स)

चीन की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले और देश को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शामिल कराने वाले पूर्व प्रधानमंत्री  झू रोंगजी का 98 साल की उम्र में निधन हो गया है. सरकारी मीडिया और अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी एपी (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने बीजिंग में अंतिम सांस ली. उनके निधन से चीन के राजनीतिक और आर्थिक जगत में एक युग का अंत हो गया है.

गौरतलब है,  झू रोंगजी का जन्म अक्टूबर 1928 में हुआ था. उन्होंने साल 1998 से 2003 तक चीन के प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाली थी, जबकि उससे पहले वह उप-प्रधानमंत्री भी रहे.

 झू रोंगजी को चीन की राजनीति में एक बेहद सख्त, बेबाक और सुधारवादी नेता के रूप में जाना जाता था. वह अपनी बात को बहुत ही बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते थे, यही वजह है कि लोग उन्हें सम्मान और डर दोनों भाव से देखते थे.

चीन की अर्थव्यवस्था को दी थी नई रफ्तार

1990 के दशक में जब चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही थी और सरकारी उद्योगों की हालत बहुत खराब थी, तब  झू रोंगजी ने बेहद कड़े फैसले लिए. उन्होंने बिना डरे घाटे में चल रहे सरकारी उद्योगों में भारी फेरबदल किया, जिससे देश में आर्थिक सुधारों का एक नया दौर शुरू हुआ. उनके इन्हीं सुधारवादी कदमों ने आगे चलकर चीन को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई आर्थिक महाशक्तियों में खड़ा कर दिया.

Advertisement

 झू रोंगजी के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि चीन को विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शामिल कराना माना जाता है. साल 2001 में उनके नेतृत्व में चीन ने सालों की लंबी और कठिन बातचीत के बाद डब्ल्यूटीओ की सदस्यता हासिल की. इस एक फैसले ने चीन के लिए वैश्विक बाजारों के दरवाजे खोल दिए और देखते ही देखते चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बन गया. 

पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी के निधन की खबर सामने आने के बाद पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है. अर्थशास्त्रियों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो बना है, उसके पीछे झू रोड़जी की दूरगामी सोच और उनकी ओर से उठाए गए कड़े आर्थिक कदम ही सबसे बड़ा आधार रहे हैं. उनके जाने से चीन ने अपने एक ऐसे दूरदर्शी नेता को खो दिया है, जिसने आधुनिक चीन के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई थी.

यह भी पढ़ें: अरुणाचल में चीन के घुसपैठ के दावों के बीच जयशंकर और राजनाथ ने की बैठक

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    लाल किला ब्लास्ट केस: राउज एवेन्यू कोर्ट ने NIA से मांगी रिपोर्ट, अब 27 अगस्त को होगी सुनवाई |
    ढोकले में सिगरेट, दाल में कीड़े, गंदे बर्तन और पीने को हरा पानी, भावनगर के समरस हॉस्टल में छात्राओं का देर रात बवाल |
    Inside Story: UPI अभी सबके लिए फ्री, तो फिर इस सिस्टम को चलाने का खर्च कौन उठाता है? |
    रवि किशन होंगे हाउस अरेस्ट! पत्नी बोलीं- ना निकलेंगे, ना वायरल होंगे |
    चीन का रियल एस्टेट फिर संकट में! जमीनों की लीज खत्म, क्या डूब जाएंगे खरबों रुपये |
    Surya Grahan 2026: इतने बजे से लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारत में कहां दिखेगा? |
    5 बच्चों के सामने Ronaldo का ब्याह... आखिर कौन है वो हसीना, जिसके इश्क में 10 साल से डूबे हैं CR7 |
    पत्नी के हाथों जिंदा बच गया पति, ऐन वक्त पर यूं बची जान, देखें वारदात |
    तेज रफ्तार कार ने तोड़ा गेट, गुलाटी मारकर बचा सिक्योरिटी गार्ड, CCTV में कैद VIDEO |
    अल्मोड़ा के इस लड़के ने फ्लाइंग कार बनाने का दावा किया है, वीडियो वायरल! जानिए क्या है सच
    Advertisement