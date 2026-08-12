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तेज रफ्तार कार ने तोड़ा गेट, गुलाटी मारकर बचा सिक्योरिटी गार्ड, CCTV में कैद VIDEO

बेंगलुरु में एक कार ने कथित तौर पर अपार्टमेंट के गेट में टक्कर मार दी, जब सिक्योरिटी गार्ड उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। CCTV फुटेज में गार्ड टक्कर के बाद जमीन पर गिरता दिखाई देता है, लेकिन वह गंभीर चोट से बाल-बाल बच गया.

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बेंगलुरु में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने अपार्टमेंट का मुख्य गेट तोड़ दिया (Photo:ITG)
बेंगलुरु में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने अपार्टमेंट का मुख्य गेट तोड़ दिया (Photo:ITG)

बेंगलुरु में देर रात एक तेज रफ्तार कार ने अपार्टमेंट का मुख्य गेट तोड़ दिया. कार इतनी तेजी से गेट की तरफ आई कि वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को संभलने का ज्यादा मौका नहीं मिला. गार्ड ने आखिरी वक्त पर खुद को कार की सीधी टक्कर से बचाने की कोशिश की, लेकिन गेट की चपेट में आने से वह जमीन पर गिर गया. गनीमत रही कि वह गंभीर रूप से घायल होने से बच गया. पूरी घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

रात करीब 1:42 बजे हुआ हादसा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना रविवार तड़के करीब 1:42 बजे हुई. अपार्टमेंट के मुख्य गेट पर तैनात गार्ड कार के आने पर गेट खोलने के लिए आगे बढ़ा था.CCTV फुटेज में दिखाई देता है कि कार गेट के पास पहुंचती है. गार्ड गेट खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी कार अचानक तेजी से आगे बढ़ती है और गेट से जा टकराती है.

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गेट के साथ गार्ड भी गिरा

टक्कर इतनी जोरदार थी कि गेट का हिस्सा उछल गया. गार्ड भी अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर गया. कार गेट को तोड़ते हुए अपार्टमेंट परिसर के अंदर चली गई और कुछ दूर जाकर रुक गई.हादसे के बाद गार्ड कुछ क्षण जमीन पर पड़ा रहा, फिर खुद उठकर खड़ा हो गया और वहां से हट गया. उपलब्ध CCTV फुटेज में वह गंभीर रूप से घायल दिखाई नहीं देता.यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे राहत वाला हिस्सा रहा. अगर गार्ड समय रहते एक तरफ नहीं हटता, तो हादसा कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता था.

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देखें वीडियो

aajCCTV में कैद हुआ पूरा नजारा

इस घटना का CCTV वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. फुटेज में कार का अपार्टमेंट की तरफ आना, गेट से टकराना, गार्ड का गिरना और फिर कार का परिसर के अंदर चले जाना साफ दिखाई देता है.वीडियो सामने आने के बाद लोग गार्ड की सतर्कता की भी तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि उसने आखिरी वक्त पर रास्ते से हटकर खुद को बड़ी चोट से बचा लिया.

कार ड्राइवर ने नियंत्रण खोया या कुछ और हुआ?

फिलहाल हादसे की वजह पूरी तरह साफ नहीं है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार तथा उसके ड्राइवर से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है.बेंगलुरु पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कार का नियंत्रण खो गया था या वाहन जानबूझकर गेट की तरफ चलाया गया. घटना से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा रही है.इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि हादसा सिर्फ तेज रफ्तार या ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ.

फिलहाल पुलिस घटना की पूरी परिस्थितियों की जांच कर रही है. कार के ड्राइवर ने किस वजह से नियंत्रण खोया और हादसा आखिर कैसे हुआ, इसकी तस्वीर जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगी

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