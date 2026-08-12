scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रवि किशन होंगे हाउस अरेस्ट! पत्नी बोलीं- ना निकलेंगे, ना वायरल होंगे

बॉलीवुड एक्टर रवि किशन ने बताया कि ऑनलाइन अपनी बढ़ती लोकप्रियता पर उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला का रिएक्शन बहुत मजेदार था. उन्होंने मजाक में कहा कि वह उन्हें एक कमरे में बंद कर देंगी.

Advertisement
X
रवि किशन की पत्नी ने क्या कहा? (Photo: Screengrab)
रवि किशन की पत्नी ने क्या कहा? (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों के दमदार एक्टर और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाए हुए हैं. उनका डांस वीडियो हो, 'कोठेश्वराय' गाना हो या फिर 'मौन व्रत' से जुड़े क्लिप्स, इंटरनेट पर रवि किशन का हर अंदाज तेजी से वायरल हो रहा है. रवि किशन की इस नई-नई इंटरनेट पॉपुलैरिटी पर अब उनकी पत्नी प्रीति शुक्ला का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन सामने आया है.

रवि किशन ने हाल ही में खुलासा किया कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर पत्नी ने मजाक में उन्हें घर के एक कमरे में बंद करने तक की सलाह दे डाली, ताकि वे बाहर न जा सकें और वायरल होने से बच सकें.

'घर से निकलोगे नहीं, तो वायरल कैसे होगे?'
News18 इंडिया के एक खास सेगमेंट में रवि किशन ने अपनी पत्नी प्रीति के इस फनी रिएक्शन के बारे में बताया. रवि के मुताबिक, उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि आप जब भी घर से कदम बाहर निकालते हैं, तुरंत इंटरनेट पर वायरल हो जाते हैं. इसके बाद प्रीति ने बच्चों से मजाक करते हुए कहा कि इन्हें इसी कमरे में बंद कर देना चाहिए, ताकि न यह बाहर जा पाएंगे और न ही सोशल मीडिया पर वायरल होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

जेन-जी को लेकर क्या बोले रवि किशन. (Photo: PTI)
'पाताल से बाहर निकाल लिया...', Gen-Z को लेकर बोले रवि किशन
Ravi Kishan outshines main lead Pankaj Tripathi, Divyendu sharma and Ali Fazal in Mirzapur the movie trailer
मिर्जापुर में भी छाए रवि किशन, डायलॉग-टशन से लूटी लाइमलाइट
इन दिनों सोशल मीडिया पर रवि किशन के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. (Photo: PTI)
Meme Verse ऑफ रवि किशन... Gen-Z को क्यों पसंद ‘अनफिल्टर्ड’ ह्यूमर'?
CM योगी अक्सर रवि किशन से करते रहते हैं मजाक. (Photo: ITG)
VIDEO: मौन व्रत में भी क्यों बोले थे सांसद रवि किशन? CM योगी ने ली चुटकी
ravi kishan daughter ishita shukla
न राजनीति- न बॉलीवुड...सेना में रवि किशन की बेटी, कर रही देश की सेवा, क्या करती हैं बाकी बेटियां?

जब घमंड तोड़ने के लिए पत्नी ने भेजा था 'बिग बॉस'
पत्नी के इस कमरे में बंद करने वाले मजाक को रवि किशन ने अपने करियर के उस पुराने दौर से भी जोड़ा, जब प्रीति ने उन्हें रिएलिटी शो 'बिग बॉस' में भेजा था. रवि किशन ने याद किया कि एक वक्त ऐसा था जब वे एक साथ 17 फिल्मों में काम कर रहे थे, कार में ही सोते थे और एक ही दिन में कई शिफ्ट्स में शूटिंग करते थे. इस वजह से उनके अंदर थोड़ा घमंड आने लगा था. तब उनकी पत्नी को लगा कि उनका दिमाग थोड़ा खराब हो रहा है और उन्होंने रवि को 'बिग बॉस' के घर में तीन महीने के लिए बंद करवा दिया. रवि किशन का मानना है कि इस शो ने उनका पूरा नजरिया बदल दिया और वे एक सुलझे हुए इंसान बनकर बाहर निकले.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1993 में हुई थी शादी
रवि किशन की पर्सनल जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 1993 में प्रीति शुक्ला से शादी की थी. इस कपल के चार बच्चे हैं. उनकी तीन बेटियां हैं- रीवा, इशिता और तनिष्का, और एक बेटा है जिसका नाम सक्षम है. रवि अक्सर अपने परिवार और बच्चों के साथ अपने खास पलों को फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं.

हाल ही में दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान रवि किशन ने अपने 'मौन व्रत' (साइलेंट प्रोटेस्ट) के दौरान मिले युवाओं के सपोर्ट पर बात की. उन्होंने कहा कि जिस तरह से जेन-जी (Gen Z) यानी आज की युवा पीढ़ी ने उन पर प्यार बरसाया है, उसने उन्हें निशब्द कर दिया है. रवि किशन ने युवाओं को देश का असली भविष्य बताते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि युवा जिस तरह से उनके स्टाइल, नाम और बयानों पर रील्स और कंटेंट बना रहे हैं, वह वाकई कमाल का है.

राजनीति में गोरखपुर से लोकसभा सांसद की जिम्मेदारी संभालने के साथ-साथ रवि किशन अपने एक्टिंग करियर में भी काफी बिजी हैं. हाल ही में वे फिल्म 'धमाल 4' में अजय देवगन, अरशद वारसी और रितेश देशमुख के साथ 'अधूरा' के किरदार में नजर आए थे. इसके अलावा उनके खाते में सितंबर 2026 में रिलीज होने वाली 'मिर्जापुर: द फिल्म', 'खोसला का घोसला 2', 'आर्यभट्ट का जीरो' और 'मां बहन' जैसी कई बड़ी फिल्में शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    रवि किशन होंगे हाउस अरेस्ट! पत्नी बोलीं- ना निकलेंगे, ना वायरल होंगे |
    चीन का रियल एस्टेट फिर संकट में! जमीनों की लीज खत्म, क्या डूब जाएंगे खरबों रुपये |
    Surya Grahan 2026: इतने बजे से लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारत में कहां दिखेगा? |
    5 बच्चों के सामने Ronaldo का ब्याह... आखिर कौन है वो हसीना, जिसके इश्क में 10 साल से डूबे हैं CR7 |
    पत्नी के हाथों जिंदा बच गया पति, ऐन वक्त पर यूं बची जान, देखें वारदात |
    तेज रफ्तार कार ने तोड़ा गेट, गुलाटी मारकर बचा सिक्योरिटी गार्ड, CCTV में कैद VIDEO |
    अल्मोड़ा के इस लड़के ने फ्लाइंग कार बनाने का दावा किया है, वीडियो वायरल! जानिए क्या है सच |
    मुंबई और ग्रेटर नोएडा में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, 9.4 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 3 विदेशी गिरफ्तार |
    महिलाओं की परेशानी देख बच्चों ने बनाया चचरी पुल, नन्हे हाथों की पहल ने जीता ग्रामीणों का दिल |
    पहले पिटाई, फिर 25 अटैक टेस्ट... जिस लाठी से होता है लाठीचार्ज, उसे ऐसे करते हैं चेक!
    Advertisement