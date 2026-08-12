scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

चीन का रियल एस्टेट फिर संकट में! जमीनों की लीज खत्म, क्या डूब जाएंगे खरबों रुपये

चीन में एक ट्रिलियन युआन से अधिक की कमर्शियल संपत्तियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. जमीन के इस्तेमाल की पट्टा अवधि खत्म होने के कारण डेवलपर्स, निवेशकों और बैंकों में हड़कंप मचा हुआ है.

Advertisement
X
चीन का नया प्रॉपर्टी क्राइसिस (Photo-Pixabay)
चीन का नया प्रॉपर्टी क्राइसिस (Photo-Pixabay)

चीन का रियल एस्टेट सेक्टर पहले से ही सुस्ती और भारी कर्ज से जूझ रहा है, लेकिन अब उसके सामने एक नई और बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है. देश में हजारों कमर्शियल संपत्तियों की 'लैंड-यूज़ लीज' खत्म होने के करीब पहुंच रही है. जमीन के मालिकाना हक को लेकर अनिश्चितता के चलते निवेशकों का भरोसा टूट रहा है, संपत्तियों के दाम तेजी से गिर रहे हैं और उन्हें बेचना बेहद मुश्किल हो गया है.

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट और कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुमानों के मुताबिक, चीन में करीब 1 ट्रिलियन युआन ($148 अरब डॉलर) से अधिक मूल्य की गैर-आवासीय संपत्तियों के लीज की अवधि अब 20 साल या उससे भी कम बची है. पिछले पांच सालों से जारी रियल एस्टेट मंदी के बीच यह अनिश्चितता डेवलपर्स और निवेशकों की कमर तोड़ रही है.

क्या है जमीन के मालिकाना हक का नियम?

सम्बंधित ख़बरें

china dolphin typhoon aftermath
डूबा शहर, तबाह इमारतें और पानी में EV... ये चीन में डॉल्फिन से हुई बर्बादी की तस्वीर है!
Indian Navy BrahMos integration
अब PAK-चीन की खैर नहीं... नेवी के हर युद्धपोत पर होगी ब्रह्मोस की तैनाती
Chinese army incursion Arunachal
अरुणाचल में चीन के घुसपैठ के दावों के बीच जयशंकर और राजनाथ ने की बैठक
चीन का रॉकेट उड़ान भरते ही 85 सेकेंड में ऐसे हुआ फुस!
china long march 7a rocket launch fail
उड़ा और 85 सेकेंड में फट गया... चीन का रॉकेट ऐसे हुआ फुस्स, Video

चीन में शहरी जमीन पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में होती है. कोई भी बिल्डर या नागरिक जमीन का मालिक नहीं होता, बल्कि उन्हें एक तय समय के लिए जमीन के इस्तेमाल का अधिकार मिलता है.

  • कमर्शियल प्रॉपर्टी की 40 साल की लीज
  • इंडस्ट्रियल और ऑफिस प्रॉपर्टी की 50 साल की लीज
  • रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की 70 साल की लीज

ये नियम 1990 के दशक की शुरुआत में बनाए गए थे, अब जैसे-जैसे इन लीज की समय-सीमा खत्म हो रही है, निवेशकों के सामने यह भ्रम बना हुआ है कि लीज का नवीनीकरण होगा या नहीं, इसके लिए कितना शुल्क देना होगा और लीज कितने सालों के लिए बढ़ाई जाएगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'करोड़ों देकर हवा में डिब्बा क्यों लें, बंगला क्यों नहीं'... 271 करोड़ के पेंटहाउस डील पर छिड़ी बहस

बैंकों और निवेशकों ने बढ़ाई दूरी

यह संकट सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि सौदों पर असर डाल रहा है, कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार, जिन संपत्तियों की लीज 10 साल से कम बची है, बैंक उन्हें रीफाइनेंस करने या नया लोन देने से कतरा रहे हैं. जोंस लैंग लासाले (JLL) के मुताबिक, बीमा कंपनियां और बड़े निवेशक केवल उन्हीं संपत्तियों में निवेश करना चाहते हैं जिनकी लीज कम से कम 20 साल बची हो.

खरीदार भविष्य के संभावित नवीनीकरण खर्च को ध्यान में रखते हुए भारी छूट की मांग कर रहे हैं. चीन के प्रमुख शहरों में दफ्तरों  की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से 40% से अधिक गिर चुकी हैं. चीनी डेवलपर्स पहले ही करीब $130 अरब डॉलर के कर्ज में डिफॉल्ट कर चुके हैं. संपत्तियां न बिकने से उनका फंड जुटाना और मुश्किल हो गया है.

आने वाले सालों में और बिगड़ेगी स्थिति

सीबीआरई (CBRE) के अनुमान के मुताबिक, साल 2030 तक चीन के 18 प्रमुख शहरों में लगभग 3 करोड़ वर्ग मीटर ऑफिस और रिटेल स्पेस की लीज 20 साल से कम रह जाएगी. असली आंकड़ा इससे भी बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें सिंगल-ओनर प्रॉपर्टीज ही शामिल हैं.

Advertisement

संकट को गहराता देख चीनी प्रशासन अब हरकत में आ रहा है. गुआंगझू के बाद अब शंघाई के अधिकारियों ने भी लीज विस्तार की शर्तों और लागत को तय करने के लिए गाइडलाइन्स का मसौदा जारी किया है, ताकि बाजार में बने अनिश्चितता के माहौल को कम किया जा सके.

यह भी पढ़ें: भारत के अमीर निवेशकों की पहली पसंद बना रियल एस्टेट, खूब खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Surya Grahan 2026 Impact: इतने बजे से लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारत में कहां दिखेगा? |
    5 बच्चों के सामने Ronaldo का ब्याह... आखिर कौन है वो हसीना, जिसके इश्क में 10 साल से डूबे हैं CR7 |
    पत्नी के हाथों जिंदा बच गया पति, ऐन वक्त पर यूं बची जान, देखें वारदात |
    तेज रफ्तार कार ने तोड़ा गेट, गुलाटी मारकर बचा सिक्योरिटी गार्ड, CCTV में कैद VIDEO |
    अल्मोड़ा के इस लड़के ने फ्लाइंग कार बनाने का दावा किया है, वीडियो वायरल! जानिए क्या है सच |
    मुंबई और ग्रेटर नोएडा में ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, 9.4 करोड़ की ड्रग्स जब्त, 3 विदेशी गिरफ्तार |
    महिलाओं की परेशानी देख बच्चों ने बनाया चचरी पुल, नन्हे हाथों की पहल ने जीता ग्रामीणों का दिल |
    पहले पिटाई, फिर 25 अटैक टेस्ट... जिस लाठी से होता है लाठीचार्ज, उसे ऐसे करते हैं चेक! |
    नाले का कब्ज़ा हटाने पहुंचे लेखपाल पर हमला, 2 महिलाओं पर FIR |
    Kal Ka Rashifal 13 August 2026: मकर राशि वाले अफवाहों से दूर रहें, जानें आपके लिए कल कैसा रहेगा दिन
    Advertisement