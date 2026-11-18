मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध की आहट तेज हो गई है. बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के ड्रोन हमले, होर्मुज में तेल टैंकरों पर हमले और समुद्री बारूदी सुरंगों से जहाजों में आग लगने की खबरों के बीच अमेरिका ने भी ईरान के केशम द्वीप पर हवाई हमला किया है. दूसरी तरफ अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी नौसैनिक ताकत बढ़ा दी है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम अब टूटने की कगार पर है या दोनों देश फिर से आमने-सामने आ चुके हैं?

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हालात इसलिए भी चिंताजनक हैं, क्योंकि करीब नौ महीने से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए कतर और दूसरे देश कूटनीतिक कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं.

ईरान अमेरिकी नाकेबंदी और आर्थिक दबाव के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहा है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी सैन्य कार्रवाई तेज करने या दबाव बनाए रखने का विकल्प है. फिलहाल दोनों देशों के बीच स्थिति को 'न युद्ध, न शांति' कहा जा रहा है, लेकिन हालिया घटनाएं इस संतुलन के बिगड़ने के पांच बड़े संकेत दे रही हैं.

1. बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के लगातार हमले

ईरान ने मंगलवार को बहरीन में अमेरिकी सैन्य रडार सिस्टम को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए. पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर यह उसका तीसरा हमला बताया जा रहा है. बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े का मुख्यालय है, इसलिए यहां होने वाली किसी भी सैन्य कार्रवाई का रणनीतिक महत्व काफी अधिक है.

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बहरीन ने हमले के बाद अलर्ट जारी किया और कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान के ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया. अमेरिकी सेना ने भी स्पष्ट किया कि हमले में अमेरिकी सैन्य उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचा और न ही कोई अमेरिकी सैनिक घायल हुआ.

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इससे पहले ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अर्ली वॉर्निंग रडार सुविधा और रविवार को एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस पर रडार सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया था. ईरान का कहना है कि वह अपने हवाई क्षेत्र में अमेरिकी गतिविधियों और क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल के जवाब में कार्रवाई कर रहा है.

2. केशम द्वीप पर अमेरिकी बमबारी, ईरान के मिसाइल ठिकाने निशाने पर

तनाव बढ़ने का दूसरा बड़ा संकेत ईरान के केशम द्वीप पर हुआ विस्फोट है. होर्मुज में स्थित इस द्वीप पर मंगलवार को धमाके की आवाज सुनी गई और आसमान में धुआं दिखाई दिया. ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने स्थानीय लोगों के हवाले से बताया कि विस्फोट द्वीप के उत्तर-पश्चिमी हिस्से की दिशा से हुआ.

शुरुआत में विस्फोट के कारणों की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन बाद में अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने बताया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने केशम द्वीप पर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के मिसाइल लॉन्च ठिकाने को निशाना बनाया. अमेरिका ने इसे अपने सैनिकों और सैन्य संपत्तियों पर ईरान की आक्रामक कार्रवाई का जवाब बताया.

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ईरानी मीडिया ने दावा किया कि हमले में किसी बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचा. हालांकि, इस कार्रवाई का सैन्य और रणनीतिक संदेश काफी बड़ा है. केशम ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है और होर्मुज जलडमरूमध्य के उत्तरी प्रवेश मार्ग के पास स्थित है. इस इलाके में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई का सीधा असर खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी पर पड़ सकता है.

3. होर्मुज में तेल टैंकरों पर हमले और बारूदी सुरंगों का खतरा

युद्ध के सबसे खतरनाक मोर्चों में से एक होर्मुज बनता जा रहा है. मंगलवार को यहां एक तेल टैंकर पर हमले की खबर आई. ब्रिटेन की समुद्री व्यापार संचालन एजेंसी (UKMTO) के मुताबिक, ओमान के उत्तर में एक टैंकर पर दो बार हमला किया गया. दूसरे हमले के बाद जहाज में आग लग गई.

वहीं ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नौसेना ने दावा किया कि ग़नम द्वीप के पास एक प्रतिबंधित समुद्री रास्ते से गुजर रहा तीसरा जहाज भी समुद्री बारूदी सुरंग से टकरा गया. उसके मुताबिक, टैंकर में आग लगी हुई है. इससे पहले ईरानी मीडिया ने होर्मुज में दो जहाजों के बारूदी सुरंगों से टकराने की खबर दी थी. युद्ध से पहले दुनिया के करीब पांचवें हिस्से के तेल और गैस का परिवहन इसी रास्ते से होता था. अब यहां से गुजरने वाले जहाजों की संख्या सामान्य समय के मुकाबले काफी कम रह गई है.

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इसका असर तेल की कीमतों, बीमा लागत और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ रहा है. अमेरिका ने ईरान के समुद्री व्यापार पर नाकेबंदी भी कर रखी है और जहाजों को सुरक्षा देने की कोशिश कर रहा है. ऐसे में होर्मुज में किसी बड़े हमले से दोनों देशों के बीच सीधा सैन्य टकराव और बढ़ सकता है.

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4. अमेरिका ने मध्य पूर्व में भेजे तीन एयरक्राफ्ट कैरियर, सैन्य ताकत बढ़ाई

चौथा संकेत अमेरिका की सैन्य तैयारियों से मिल रहा है. ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बढ़ा दी है. अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, USS थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी क्षेत्र में पहुंच गया है. इसके साथ ही इलाके में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या तीन हो गई है.

इससे पहले USS जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश और USS जॉर्ज वॉशिंगटन भी क्षेत्र में मौजूद थे. इनके अलावा अमेरिकी नौसेना के कई अन्य युद्धपोत भी ईरान की समुद्री नाकेबंदी और सैन्य अभियानों के लिए तैनात हैं.

अमेरिका की इस तैनाती को केवल रक्षा तैयारियों के तौर पर नहीं देखा जा रहा. तीन एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी से अमेरिका की हवाई हमले करने और मिसाइलों को रोकने की क्षमता भी बढ़ती है. इजरायल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के विश्लेषण के मुताबिक, इस समय फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर में अमेरिकी नौसैनिक ताकत उस स्तर से भी ज्यादा है, जितनी 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलों के समय थी.

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5. युद्ध खत्म कराने की कोशिशें बेअसर

पांचवां और सबसे चिंताजनक संकेत यह है कि सैन्य तनाव के बावजूद युद्ध खत्म कराने की कूटनीतिक कोशिशें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं. कतर, ओमान और दूसरे देश दोनों पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी है.

कतर ने बहरीन पर ईरान के हमलों की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसी कार्रवाई कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करती है. कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने चेतावनी दी कि संघर्ष में किसी भी तरह की बढ़ोतरी समझौते की संभावनाओं के लिए बेहद गंभीर खतरा पैदा कर सकती है. मिस्र, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी बहरीन पर ईरानी हमले को उसकी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है.

इस बीच, समुद्री व्यापार के लिए दूसरा अहम रास्ता बाब-अल-मंदेब भी चिंता का विषय बन गया है. यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. हालिया घटनाक्रम में सऊदी समर्थित यमनी सरकार के सहयोगी बलों को पीछे हटना पड़ा है. इससे लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच जहाजों की आवाजाही को लेकर खतरा बढ़ गया है.

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क्या कहते हैं विशेषज्ञ

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान की आर्थिक मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं. अमेरिकी प्रतिबंधों और समुद्री नाकेबंदी ने उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाया है. ऐसे में तेहरान के सामने सवाल है कि वह कब तक संयम बनाए रख सकता है. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के रक्षा विश्लेषक साशा ब्रुचमैन के मुताबिक, जहाजों पर हमले डर तो पैदा करते हैं, लेकिन इससे रणनीतिक समीकरण बदलना आसान नहीं है. उनके अनुसार, ईरान जानता है कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन बहरीन में हालिया हमलों को अभी बड़े सैन्य बदलाव का संकेत मानना जल्दबाजी होगी.

वहीं, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के वरिष्ठ ईरान विश्लेषक हामिदरेजा अजीजी का मानना है कि अब युद्ध दोबारा शुरू होने का खतरा केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि ट्रंप फिर से हमला करने का फैसला लेते हैं या नहीं. यह भी देखना होगा कि क्या तेहरान को लगने लगा है कि अमेरिकी नाकेबंदी के सामने चुप रहना अब जवाबी कार्रवाई करने से ज्यादा महंगा पड़ रहा है.

ईरान के अधिकारी मौजूदा हालात को 'न युद्ध, न शांति' की स्थिति बता रहे हैं. तेहरान बातचीत के लिए तैयार होने की बात भी कह रहा है, लेकिन साथ ही यह संकेत दे रहा है कि आर्थिक दबाव और नाकेबंदी जारी रहने पर वह तनाव बढ़ा सकता है. कुल मिलाकर,अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों देशों के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध फिर शुरू हो गया है. लेकिन इतना साफ है कि युद्धविराम बेहद नाजुक दौर में है और एक छोटी-सी सैन्य चूक भी पूरे मध्य पूर्व को दोबारा बड़े युद्ध में धकेल सकती है.

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