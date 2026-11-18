बांग्लादेश में एक बार फिर हालात बिगड़ गए हैं. पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी. BNP सांसद SM जिलानी के घर को भी निशाना बनाया गया. वहीं, पड़ोसी जिले फरिदपुर में पुलिस और अवामी लीग समर्थकों के बीच झड़प के दौरान BNP नेता राजू मोल्ला की मौत हो गई. एक स्थानीय राजनीतिक नेता की हत्या के बाद शुरू हुई हिंसा देर रात तक जारी रही.

और पढ़ें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार शाम फरिदपुर जिले के भांगा इलाके में पुलिस और शेख हसीना की बैन हो चुकी पार्टी अवामी लीग के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी. इसी दौरान BNP (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी) की स्थानीय किसान इकाई के नेता राजू मोल्ला की मौत हो गई. भांगा इलाका गोपालगंज जिले के पास है. इसके बाद दोनों जिलों के कई इलाकों में हिंसा फैल गई.

गिरफ्तारी के बाद गोपालगंज में भड़की हिंसा

हिंसा की शुरुआत गोपालगंज के तुंगीपाड़ा उपजिले से हुई. यहां अवामी लीग के कई संदिग्ध समर्थकों को गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया और सैकड़ों लोगों ने पुलिस थाने को घेर लिया. हालात बिगड़ने पर पुलिसकर्मियों को थाना छोड़ना पड़ा. इस दौरान थाने में करीब 30 संदिग्ध कार्यकर्ताओं को हिरासत में रखा गया था.

Advertisement

मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आया है कि थाने का घेराव करने के दौरान कुछ उपद्रवी कार्यकर्ताओं ने हिरासत में लिए गए युवकों को छुड़ाया और फिर थाने में आग लगा दी. प्रतिबंधित अवामी लीग के एक स्थानीय नेता ने नाम न छापने की शर्त पर आरोप लगाया कि थाने के नए प्रभारी ने युवकों को बेवजह गिरफ्तार किया था. इससे आसपास के लोगों में गुस्सा फैल गया और हिंसा भड़क उठी.

BNP सांसद के घर को भी बनाया निशाना

गोपालगंज में हिंसा के दौरान BNP सांसद SM जिलानी के घर को भी निशाना बनाया गया. हमलावरों के पहुंचने पर उनके परिवार के सदस्य और घर पर मौजूद अन्य लोग वहां से भाग निकले. घटना के बाद सांसद SM जिलानी से फोन पर संपर्क नहीं हो सका. उनका ठिकाना भी पता नहीं चल पाया. इस हिंसा में BNP के एक स्थानीय कार्यालय और कई मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी गई.

थाने में 200 पुलिसकर्मी थे तैनात

तुंगीपाड़ा पुलिस थाने में वरिष्ठ अधिकारियों समेत करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात थे. हालांकि, ज्यादा लोगों के हताहत होने की आशंका के चलते पुलिस को कार्रवाई से दूर रखा गया. प्रशासन ने सेना के अधिकारियों की अगुवाई में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) की टुकड़ियां भी तैनात की थीं. इसके बावजूद कई घंटों तक हिंसा जारी रही और सुरक्षा बलों ने कोई कार्रवाई नहीं की. हिंसा के बाद पुलिस थाने पर हमला करने और सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने वालों की पहचान के लिए वीडियो फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरों की मदद लेने की बात कही गई. आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी है.

Advertisement

इसके अलावा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी आगजनी और बम फोड़ने की घटनाएं सामने आईं. रात 8:45 बजे से 11:15 बजे के बीच अज्ञात उपद्रवियों ने कम से कम चार खड़ी बसों में आग लगा दी. राजधानी के अलग-अलग इलाकों में बम भी फोड़े गए. हालांकि, इन घटनाओं में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

अवामी लीग के नेताओं पर अराजकता फैलाने का आरोप

विदेश मामलों की राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने आरोप लगाया कि अवामी लीग के फरार नेता देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. वह फिलहाल फरिदपुर स्थित अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ समूह कपड़ा उद्योग में जारी अशांति का फायदा उठाकर देश के हालात बिगाड़ना चाहते हैं. ढाका के आसपास के औद्योगिक इलाकों में मजदूर बेहतर जीवन जीने लायक न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

गोपालगंज में हिंसा की यह घटना अवामी लीग समर्थकों के प्रदर्शन के दो दिन बाद हुई है. उस प्रदर्शन के दौरान पुलिस के वाहनों और ठिकानों पर हमले किए गए थे. इसके बाद प्रशासन ने जिले के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और तुंगीपाड़ा थाने के प्रभारी को उनके पद से हटा दिया था.

---- समाप्त ----