बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स जब क्लासरूम से निकलकर खुद बच्चे बन जाएं, तो नजारा देखने लायक होता है. उत्तर प्रदेश के बरेली के एक स्कूल में चिल्ड्रंस डे पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला. यहां टीचर्स ने बच्चों के लिए ऐसा मजेदार परफॉर्मेंस दिया, जिसे देखकर बच्चे खुशी से झूम उठे. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

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दरअसल, बरेली के सेंट एंड्रयूज स्कूल में चिल्ड्रंस डे के मौके पर टीचर्स ने बच्चों के लिए खास स्किट तैयार की थी. स्कूल परिसर में बच्चे जमीन पर बैठकर परफॉर्मेंस देख रहे थे. तभी टीचर्स ने अपने चेहरे पर हाथी के कटआउट वाले मुखौटे लगाए और मशहूर बालगीत 'एक मोटा हाथी' पर मजेदार एक्ट करना शुरू कर दिया.

टीचर्स को हाथी के रूप में देखकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई. पूरे परफॉर्मेंस के दौरान बच्चे तालियां बजाते और हंसते नजर आए. इस दौरान टीचर्स ने जिस तरह बच्चों के साथ मस्ती की, वह सोशल मीडिया यूजर्स को भी काफी पसंद आया.

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इस प्यारे से वीडियो को एक टीचर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. अब तक इसे 1.7 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

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देखें वीडियो

यूजर्स ने टीचर्स की जमकर तारीफ की

वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि टीचर्स बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने इसे शानदार परफॉर्मेंस बताया और कहा कि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा.

कई यूजर्स ने उन टीचर्स की भी तारीफ की, जो अपने स्टूडेंट्स को खुद के बच्चों की तरह प्यार और देखभाल करते हैं. वीडियो में सबसे आगे नजर आ रहे टीचर को भी लोगों ने खास तौर पर पसंद किया. वहीं किसी ने कहा कि काश हमारे जमाने में भी ऐसे टीचर है.

इस वीडियो ने एक बार फिर दिखाया कि बच्चों के लिए छोटी-सी कोशिश भी उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकती है. यही वजह है कि बरेली के इन टीचर्स का अंदाज सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

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