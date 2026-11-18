गोमती नदी के किनारे 1090 चौराहे पर मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, यहां लोगों ने 'योगी की पाती' का अवलोकन किया और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद आए बदलावों को अपने नजरिए से देखा. लोगों ने कैनवास पर अपने विचार भी लिखे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पहल की सराहना की. वहीं, 'रंग दे बसंती' मंच पर अध्यात्म, सूफी संगीत और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिली.

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'योगी की पाती' के 50 सप्ताह पूरे होने के मौके पर कई जनप्रतिनिधियों ने भी इसका अवलोकन किया. मंगलवार दोपहर सलोन के विधायक अशोक कुमार यहां पहुंचे. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में हुए बदलावों पर अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के संकल्प, संवाद और संवेदनशीलता से प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव आया है.

'योगी की पाती' देखने पहुंचे लोगों ने वहां लगाए गए कैनवास पर अपने विचार लिखे. लखनऊ की अमृता साहू ने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीवन और उनके विचार लोगों का मार्गदर्शन करते हैं. वहीं, अलीगढ़ के चंद्र प्रकाश सिंह ने 'योगी की पाती' को लोगों से जुड़ने और संवाद करने का अच्छा माध्यम बताया. महेश चंद्र विंद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी की विचारधारा ने पूरे प्रदेश के लोगों को प्रभावित किया है. इसके अलावा कई लोगों ने भी कैनवास पर अपने विचार साझा किए.

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'रंग दे बसंती' मंच पर आरजे प्रतीक ने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी. उन्होंने 'गाइये गणपति जगवंदन', 'हनुमान चालीसा', 'श्रीराम-जानकी बैठे हैं मेरे सीने में', 'हर हर महादेव शंभू-काशी विश्वनाथ की जय' और 'ॐ नमः शिवाय' जैसे भजन सुनाए. गोपाष्टमी के मौके पर उन्होंने 'वृंदावन जाऊंगी-कभी न लौटकर आऊंगी' और 'छोटी सी गैया-छोटे छोटे ग्वाल' जैसे भजन भी गाए.

कार्यक्रम के दौरान क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, इसमें सही जवाब देकर विनायक, आयुष पटेल और शिवम माधव विजेता बने। कार्यक्रम के अंत में सूचना निदेशक विशाल सिंह ने गायकों, वाद्ययंत्र कलाकारों और क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया.

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