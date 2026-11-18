राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए जरूरी अपडेट है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड(RSSB) ने समान पात्रता परीक्षा यानी CET सीनियर सेकेंडरी लेवल 2026 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है. परीक्षा का आयोजन 1 से 3 दिसंबर तक किया जाएगा और हर दिन दो शिफ्ट होंगी. लेकिन इस बार अभ्यर्थियों को सिर्फ परीक्षा की तारीख और समय ही नहीं, OMR शीट भरने के नियमों का भी खास ध्यान रखना होगा. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि अगर उम्मीदवारों ने 10 प्रतिशत से ज्यादा सवालों में कोई भी गोला नहीं भरा है, तो उसे परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है.

और पढ़ें

कब और कितने बजे होगी राजस्थान CET परीक्षा?

वहीं, परीक्षा की तारीखों की बात करें, तो RSSB की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, CET सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा 1, 2 और 3 दिसंबर 2026 को होगी. परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा. दोनों शिफ्ट में परीक्षा की अवधि ढाई घंटे होगी.

1 दिसंबर 2026- सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक.

2 दिसंबर 2026- सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक, दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक.

3 दिसंबर 2026- सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक, दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक.

OMR शीट भरने में न करें ये गलती

बोर्ड ने OMR शीट भरने को लेकर भी कुछ निर्देश जारी किए हैं. परीक्षा में हर सवाल के सामने पांच विकल्प यानी A, B, C, D और E के गोले दिए जाएंगे. पहले चार विकल्प सवाल के संभावित जवाब होंगे जबकि पांचवां विकल्प E अनुत्तरित प्रश्न के लिए होगा.

Advertisement

अगर किसी सवाल का जवाब देना है तो A, B, C या D में से सही विकल्प का गोला नीले बॉल पेन से गहरा भरना होगा.

अगर किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो E विकल्प का गोला भरना जरूरी है.

अगर पांचों में से कोई भी गोला नहीं भरा गया तो उस सवाल के अंकों का एक-तिहाई हिस्सा काट लिया जाएगा.

अगर 10 प्रतिशत से ज्यादा सवालों में कोई भी गोला नहीं भरा गया तो अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

बोर्ड ने हर सवाल के सामने कोई न कोई विकल्प भरा है या नहीं, यह जांचने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय देने की बात भी कही है.

पहचान पत्र की फोटो पुरानी है तो करा लें अपडेट

RSSB ने पहचान पत्र को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए हैं. अगर अभ्यर्थी के पहचान पत्र में लगी फोटो तीन साल या उससे ज्यादा पुरानी है, तो उसे अपडेट कराने की सलाह दी गई है. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र में लगी फोटो, मूल पहचान पत्र की फोटो और अभ्यर्थी के चेहरे का मिलान किया जाएगा. अगर फोटो का मिलान नहीं होता है तो परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

---- समाप्त ----