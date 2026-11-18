भोजपुरी सिनेमा के सेंसशनल एक्टर और नेता मनोज तिवारी 55 साल की उम्र में फिर से दूल्हा बन गए हैं. जी हां, मनोज तिवारी अपनी पत्नी सुरभि संग फिर से शादी रचा रहे हैं. दूल्हे के जोड़े में वो काफी खुश नजर आए. उनका लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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चर्चा में हैं मनोज तिवारी

दरअसल, मनोज तिवारी पत्नी सुरभि संग इन दिनों कपल रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं. शो में इन दिनों वेडिंग स्पेशल एपिसोड चल रहा है. सभी सेलिब्रिटी कपल्स इस खास एपिसोड के लिए दुल्हन-दूल्हा बन रहे हैं.

शो के स्पेशल वेडिंग एपिसोड के लिए मनोज तिवारी ब्राउन कलर के धोती कुर्ते में रॉयल अंदाज में नजर आए. एक्टर के धोती-कुर्ते पर हैवी एम्ब्रॉडरी हुई है. उन्होंने मैचिंग शॉल भी कैरी की. मनोज तिवारी सिर पर क्रीम कलर की पगड़ी पहने हुए भी दिखाई दिए. दूल्हे के जोड़े में वो काफी जंच रहे हैं.

दुल्हन बन छाईं सुरभि

वहीं, मनोज तिवारी की पत्नी सुरभि तिवारी सुर्ख लाल साड़ी में दुल्हन बनी नजर आईं. उनकी साड़ी पर हैवी एम्ब्रॉडरी हुई है. हैवी नेकलेस और झुमके पहनकर सुरभि ने अपना ब्राइडल लुक कंप्लीट किया. वो माथे पर टीका और नाक में नथनी पहने हुए दिखाई दीं.

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सुरभि ने अपने बालों को कर्ली लुक देकर ओपन ही रखा. उन्होंने बोल्ड आई मेकअप और न्यूड शेडेड लिपस्टिक लगाई. माथे पर बिंदी लगाकर अपने मेकअप को फाइनल टच दिया.

शादी पर क्या बोले मनोज तिवारी?

दूल्हा-दुल्हन के जोड़े में सजे मनोज तिवारी और सुरभि ने मीडिया संग भी बातचीत की. मनोज तिवारी बोले- आज मेरी शादी है सुरभि के साथ. जब हमारी असली शादी हुई थी, तो कोई कैमरे वाला नहीं था, क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था. पैप्स ने फिर मनोज तिवारी और सुरभि को शादी की बधाई भी दी.



बता दें कि सुरभि, मनोज तिवारी की दूसरी पत्नी हैं. पहली पत्नी रानी तिवारी से तलाक के बाद मनोज तिवारी ने साल 2020 में सुरभि संग दूसरी शादी करके घर बसाया था. दूसरी शादी से मनोज तिवारी की दो बेटियां हैं. वो परिवार संग खुशहाल लाइफ जी रहे हैं.

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