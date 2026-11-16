ईरान का दावा: 24 घंटे में 6 तेल टैंकर डूबे या जले, होर्मुज में तनाव चरम पर

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नौसेना ने रविवार को दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में छह तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के दक्षिणी मार्ग में नेवल माइंस से टकराकर आग की चपेट में आ गए या डूब गए. IRGC के अनुसार इनमें से दो और टैंकर हालिया घटनाओं में शामिल हुए हैं, जो अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के मार्गदर्शन और अमेरिकी लड़ाकू विमानों की सुरक्षा में गुजरने की कोशिश कर रहे थे.

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तेहरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के साथ सहयोग करने वाली शिपिंग कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा. IRGC ने कहा कि ये टैंकर बिना अनुमति वाले दक्षिणी मार्ग का इस्तेमाल कर रहे थे, जहां उन्होंने अपने पहचान और नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिए थे. विस्फोट के बाद जहाजों में भीषण आग लग गई.

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एक सुपरटैंकर, जिसमें 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल था, डूबने का दावा किया गया है. ईरान का यह बयान पिछले कुछ हफ्तों से जारी हमले की सीरीज का हिस्सा है, जिसमें IRGC बार-बार ऐसे दावे कर रहा है कि अनधिकृत मार्ग से गुजरने वाले टैंकर खानों से टकरा रहे हैं.

इन दावों की अभी तक स्वतंत्र स्रोतों से पुष्टि नहीं हुई है. अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियां और समुद्री निगरानी संगठन जैसे यूकेएमटीओ ने घटनाओं की पुष्टि नहीं की है. अमेरिका के सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने पहले कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुख्य मार्गों को माइंस से साफ कर दिया गया है. क्षेत्र में उनका नियंत्रण है. ईरान के दावों में अक्सर जहाजों के नाम, झंडे या मालिकों का जिक्र नहीं होता, जिससे सत्यापन मुश्किल हो जाता है.

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का महत्व

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है. सामान्य समय में यहां से दुनिया के करीब एक-पांचवें तेल और एलएनजी का परिवहन होता है. फरवरी 2026 में शुरू हुए संघर्ष के बाद ईरान ने इस जलमार्ग पर प्रतिबंध लगाए और दक्षिणी मार्ग को अवैध बताया. जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी की और टैंकरों को सुरक्षा मुहैया करानी शुरू की. इससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है और कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है.

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यदि ये दावे सही साबित होते हैं तो पर्यावरणीय नुकसान, तेल रिसाव और बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है. शिपिंग कंपनियां जोखिम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपना सकती हैं, जिससे लागत बढ़ेगी. भू-राजनीतिक स्तर पर यह तनाव ईरान और पश्चिमी देशों के बीच जारी संघर्ष को और गहरा बना रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे दावे प्रचार का हिस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन जलमार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंता वास्तविक है.

कुल मिलाकर ईरान के ये दावे क्षेत्रीय अस्थिरता को रेखांकित करते हैं. वैश्विक बाजार और शिपिंग उद्योग दोनों को सतर्क रहना होगा. आगे की पुष्टि और आधिकारिक प्रतिक्रियाओं का इंतजार है.

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