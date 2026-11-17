अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया है कि तेहरान अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी में रासायनिक हथियारों से हमला करने की साजिश रच रहा है. इसके अलावा ईरान पर बांधों के नीचे मिसाइल ठिकाने बनाने के आरोप भी लगाए गए हैं. अराघची ने इन दावों को 'बकवास' बताते हुए इजरायल समर्थक मीडिया पर इराक युद्ध की तरह प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगाया है.

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मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट में ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 72 घंटों में इजरायल समर्थक मीडिया ने ऐसी खबरें प्रकाशित की हैं, जिनमें दावा किया गया है कि ईरान वॉशिंगटन डीसी में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की योजना बना रहा है और बांधों के नीचे मिसाइल बेस तैयार कर रहा है. अराघची ने लिखा, 'ये सब बकवास है. हमें इराक युद्ध जैसे प्रोपेगेंडा से बख्शिए, खासकर जब इस पर इजरायल की छाप साफ दिखाई दे रही है. कोई भी इन दावों पर विश्वास नहीं कर रहा.'

CNN की रिपोर्ट में क्या दावा किया गया?

यह विवाद एक अमेरिकी न्यूज चैनल 16 नवंबर की रिपोर्ट के बाद सामने आया. रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया आकलन से परिचित सात अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया कि ईरान वॉशिंगटन डीसी में संभावित हमले की योजना बना रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ऐसी जानकारी मिली है, जिससे संकेत मिलता है कि ईरान अमेरिकी राजधानी में कुछ खास स्थानों और लोगों को निशाना बनाने के विकल्पों पर काम कर रहा है.

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इन आरोपों में ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को रेडियोधर्मी 'डर्टी बम' या रासायनिक हथियारों से निशाना बनाने की संभावित साजिश का जिक्र किया गया है. हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर मतभेद बताए गए कि ईरान के पास ऐसा हमला करने की क्षमता है या वह वास्तव में इसे अंजाम देने का इरादा रखता है.

खुफिया जानकारी को तत्काल हमले के खतरे का सबूत मानने के बजाय संभावित हमले के विकल्प तैयार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

ट्रंप ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इन कथित खतरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है. ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ऐसा कोई हमला करने की कोशिश करता है, तो उसे अभूतपूर्व परिणाम भुगतने होंगे. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, कथित खुफिया जानकारी के बाद अमेरिकी प्रशासन ने संभावित खतरे से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाओं पर भी काम शुरू किया है.

हालांकि, ईरान ने इन आरोपों को खारिज किया है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह बेबुनियाद दावों के जरिए ईरान के खिलाफ आगे सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने का आधार तैयार करने की कोशिश कर रहा है.

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क्या ईरान बांधों के नीचे बना रहा मिसाइल ठिकाने?

ईरान के बांधों और भूमिगत मिसाइल ठिकानों को लेकर भी विवाद सामने आया है. 16 नवंबर को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में इस सवाल की पड़ताल की गई कि क्या ईरान की बड़ी जल परियोजनाओं के जरिए भूमिगत सैन्य सुविधाओं को भी मदद मिल रही है. रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से बताया गया कि कुछ बांधों और जल हस्तांतरण परियोजनाओं के इलाके उन स्थानों के आसपास हैं, जिन्हें अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों में निशाना बनाया गया था.

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया कि इन जल परियोजनाओं और ईरान के भूमिगत मिसाइल नेटवर्क के बीच सीधे संबंध का दावा फिलहाल अटकलों पर आधारित है.

'नागरिक ठिकानों पर हमले का बहाना बना रहे अमेरिका और इजरायल'

इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिका और इजरायल पर नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए सुरक्षा संबंधी बहाने तैयार करने का आरोप लगाया. मंगलवार को प्रेस टीवी की ओर से प्रकाशित उनके बयान के मुताबिक, किसी नागरिक सुविधा का सैन्य प्रतिष्ठान के नजदीक होना अपने आप में उसे वैध सैन्य लक्ष्य नहीं बना देता.

बघाई ने जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल-I के अनुच्छेद 56 का भी उल्लेख किया. इस प्रावधान के तहत बांधों जैसी उन संरचनाओं को विशेष सुरक्षा दी गई है, जिन पर हमले से खतरनाक शक्तियां मुक्त हो सकती हैं और नागरिकों को भारी नुकसान पहुंच सकता है.

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बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन हमले का दावा

इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव भी जारी है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, मंगलवार को ईरान ने बहरीन के शेख ईसा बेस पर स्थित अमेरिकी सैन्य रडार प्रतिष्ठान को निशाना बनाकर ड्रोन भेजे. हालांकि, बहरीन ने दावा किया कि उसने इस हमले को नाकाम कर दिया. घटना में किसी के हताहत होने या नुकसान की जानकारी नहीं मिली है.

तनाव के बीच कूटनीतिक बातचीत भी जारी

करीब नौ महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी चल रहे हैं. ईरान और कतर के अधिकारी कूटनीतिक बातचीत में शामिल हैं. वहीं, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ओमान के विदेश मंत्री से समुद्री सुरक्षा, होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही और तनाव को और बढ़ने से रोकने के मुद्दों पर चर्चा की है. दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी है, जबकि तेहरान भी अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं है.

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