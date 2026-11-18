लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत की तुलना फ्रांस, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों से कर दी है. उन्होंने कहा कि इन देशों में कई दिक्कतें एक जैसी हैं. राहुल गांधी ने साफ कहा कि अलग-अलग देशों में हो रहे समान बदलाव आपस में जुड़े हुए हैं.

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कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने अलग-अलग देशों में हो रहे राजनीतिक और सामाजिक बदलावों को वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से जोड़ा. राहुल ने ब्राजील, फ्रांस और भारत की चुनौतियों के बीच समानता बताई.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ब्राजील, फ्रांस से भारत की तुलना करते हुए कहा कि इन देशों में युवाओं में निराशा, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था में कमी है. उन्होंने कहा कि भारत या फ्रांस में जो कुछ हो रहा है, उसे दुनिया के बाकी देशों में आर्थिक आधार पर हो रहे बदलावों से अलग करके नहीं देखा जा सकता.

'अलग-अलग जगहों पर ऐसा क्यों हो रहा है?'

उन्होंने कहा, 'दुनिया में इतनी सारी जगहों पर ऐसा क्यों हो रहा है? अमेरिका में यह एक तरह से क्यों हो रहा है? ब्राज़ील में ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी अलग-अलग जगहों पर ऐसा क्यों हो रहा है?'

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उन्होंने इन सबके आपस में जुड़े होने की संभावना जताई है. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने भारत की बेरोजगारी समस्या पर बात की. उन्होंने साफ कहा कि भारत एक आर्थिक आपदा की कगार पर है. वहीं, उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि भारत में शिक्षा व्यवस्था में बहुत दिक्कतें हैं.

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राहुल गांधी ने कहा, 'सीधी बात यह है कि भारत एक आर्थिक आपदा की कगार पर खड़ा है. आप चाहें इसे नज़रअंदाज कर लें, लेकिन भारत में बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है और यहां की शिक्षा व्यवस्था में भी समस्या है.' राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि भारत में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है. भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत दिक्कतें हैं.

राहुल गांधी अब शिकागो के लिए रवाना हो गए हैं. वे बुधवार को शिकागो यूनिवर्सिटी में भू-राजनीतिक और ईरान संघर्ष के बीच भारत की विदेश नीति के सामने आने वाली चुनौतियों पर बात करने वाले हैं.

इसके अलावा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों के साथ उनकी एक बैठक भी होने वाली है.

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