इंदौर के ऐतिहासिक लालबाग पैलेस में निर्माण कार्य के दौरान जमीन के भीतर से एक पुरानी तिजोरी मिलने के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं. सड़क निर्माण के लिए की जा रही खुदाई में अचानक तिजोरी सामने आई तो मौके पर मौजूद कर्मचारियों के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई. तिजोरी को तत्काल खुदाई वाली जगह से हटाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया गया. अब इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह तिजोरी होलकर राजघराने के समय की है ? क्या कभी इसमें सोना, चांदी, दस्तावेज या कोई कीमती सामान रखा जाता था? फिलहाल तिजोरी की उम्र और उसके इतिहास को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.

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सड़क निर्माण के लिए हो रही थी खुदाई, तभी जमीन से निकली तिजोरी

लालबाग पैलेस में इन दिनों निर्माण और मरम्मत से जुड़े काम चल रहे हैं. इसी क्रम में सड़क और दीवार से संबंधित कार्य के लिए जमीन की खुदाई की जा रही थी. काम सामान्य तरीके से चल रहा था, तभी कर्मचारियों को जमीन के भीतर दबा एक पुराना ढांचा दिखाई दिया. जब उसे बाहर निकाला गया तो वह तिजोरी निकली. तिजोरी सामने आते ही वहां काम कर रहे लोगों ने इसकी जानकारी संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को दी. उसे खुदाई वाली जगह से हटाकर सुरक्षित रखवा दिया गया, ताकि निर्माण कार्य के दौरान उसे नुकसान न पहुंचे. फिलहाल तिजोरी को लेकर किसी तरह की छेड़छाड़ या उसे खोलने की जानकारी सामने नहीं आई है. अब अधिकारियों के निरीक्षण के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी.

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होलकर राजघराने से जुड़ा है इतिहास?

इंदौर का लालबाग पैलेस होलकर राजवंश के इतिहास और विरासत से जुड़ा प्रमुख स्थल है. ऐसे में यहां मिली तिजोरी को लेकर लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही है कि कहीं इसका संबंध होलकर राजघराने से तो नहीं है. क्या यह राजपरिवार के इस्तेमाल में रही होगी? क्या महल में किसी दौर में इसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, आभूषण, नकदी या अन्य कीमती सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है. तिजोरी की बनावट, धातु, निर्माण शैली, उस पर मौजूद निशान और उसकी स्थिति से उसकी उम्र का अनुमान लगाया जा सकता है. यदि तिजोरी पर कोई पहचान, मुहर, निर्माता का नाम या अन्य संकेत मौजूद हैं तो वे भी इसके इतिहास की पड़ताल में मददगार साबित हो सकते हैं. हालांकि, अभी इसे होलकर राजघराने की तिजोरी या खजाने से जुड़ी वस्तु कहना जल्दबाजी होगी. अधिकारियों और विशेषज्ञों की जांच के बाद ही इसके बारे में कोई ठोस निष्कर्ष सामने आ सकेगा.

तिजोरी कितनी पुरानी, जांच के बाद खुलेगा राज

तिजोरी मिलने के बाद अब उसकी उम्र और उपयोग को लेकर उत्सुकता बनी हुई है. सबसे अहम बात यह होगी कि इसे किस समय बनाया गया था और यह जमीन के भीतर कैसे पहुंची. क्या निर्माण कार्य के दौरान इसे यहां दबाया गया था, क्या किसी पुराने भवन या संरचना का हिस्सा रही है, या फिर किसी दौर में इसे जमीन के भीतर सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी? इन संभावनाओं पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है. तिजोरी की जांच में उसकी बाहरी बनावट, वजन, धातु की प्रकृति, लॉकिंग सिस्टम और निर्माण शैली जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जा सकता है. इनसे उसके पुराने होने और इस्तेमाल के तरीके के बारे में जानकारी मिल सकती है. यदि यह ऐतिहासिक वस्तु साबित होती है तो इसके संरक्षण को लेकर भी कदम उठाए जा सकते हैं.

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