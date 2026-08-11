ईरान चुकाए पिछले 50 सालों का हर्जाना... होर्मुज का पूरा कंट्रोल हमारे पास, बोले ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान घोषणा की कि अमेरिकी नौसेना का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर 100 प्रतिशत नियंत्रण है. ट्रंप ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी एक लोहे की दीवार की तरह अभेद्य है और ईरान जाने वाले जहाजों को होर्मुज में एंट्री की अनुमति नहीं दी जा रही है.

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इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान द्वारा मांगी गई युद्ध क्षतिपूर्ति की मांग को खारिज करते हुए अमेरिकी वार्ताकारों को निर्देश दिया है कि वो भविष्य की सभी कूटनीतिक वार्ताओं में तेहरान से पिछले 50 वर्षों में हुए नुकसान का हर्जाना मांगने की शर्त शामिल करें.

अमेरिकी सेना के पास है होर्मुज में कंट्रोल



ओवल ऑफिस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस वक्त केवल अमेरिकी नौसेना के पास ही होर्मुज का नियंत्रण है. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने एक अभेद्य नाकेबंदी लागू की है जो स्टील की दीवार की तरह काम कर रही है. अमेरिका केवल उन्हीं जहाजों को आने-जाने की अनुमति दे रहा है, जिन्हें वो चाहता है, जबकि ईरान जाने वाले किसी भी जहाज को एंट्री नहीं दी जा रही है.

अमेरिका भी ईरान से मांगेगा हर्जाना



ईरान के साथ अगले कदमों पर चर्चा करते हुए ट्रंप ने बताया कि तेहरान ने अमेरिकी कार्रवाइयों से हुए नुकसान के लिए पैसे और क्षतिपूर्ति की मांग की थी. इस पर पलटवार करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये एक अच्छा विचार है और अब वाशिंगटन भी ईरान द्वारा पिछले 50 वर्षों में किए गए नुकसान का हर्जाना मांगेगा.ट्रंप के अनुसार, यदि किसी को हर्जाना देना है, तो वह ईरान को देना चाहिए.

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सोशल मीडिया पर ट्रंप का दावा



ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरानी प्रतिनिधियों ने पिछले पांच महीनों के सैन्य संघर्ष के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग की थी. उन्होंने कहा कि ये संघर्ष ईरान द्वारा अपने परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा को छोड़ने से इनकार करने के बाद शुरू हुआ था. ट्रंप ने कहा कि वह ईरानी हमलों में मारे गए और घायल हुए सभी लोगों के लिए ईरान से मुआवजे की मांग कर रहे हैं.



अपनी जवाबी मांग का विस्तार करते हुए ट्रंप ने 2000 के यूएसएस कोल बम विस्फोट और अन्य क्षेत्रीय घटनाओं का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान का दिवंगत सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी हजारों मौतों में शामिल था. इसके साथ ही ट्रंप ने पिछले पांच दशकों में ईरानी शासन द्वारा मारे गए. प्रदर्शनकारियों के परिवारों के लिए भी मुआवजे की मांग की और दावा किया कि पिछले पांच महीनों में 52,000 लोगों की जान गई है.

अमेरिकी वार्ताकारों को ट्रंप का निर्देश



राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन सभी शर्तों को तेहरान के साथ होने वाली सभी भावी वार्ताओं में मजबूती से शामिल किया जाए. ये जवाबी मांग तेहरान द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने और नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने के साथ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए रखी गई शर्तों के बाद आई है.

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