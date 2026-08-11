Miss World 2026: मिस वर्ल्ड में भारतीय सुंदरी का जलवा, 'पीछे-पीछे' दिखीं पाकिस्तानी हसीना, ब्लैक ड्रेस में लूटी महफिल

वियतनाम में 73वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है. भारत की मिस इंडिया वर्ल्ड निकिता पोरवाल ने इस प्रतियोगिता की शुरुआत में ही शानदार एंट्री की है. वो 8 अगस्त 2026 को वियतनाम पहुंचीं थीं. एक महीने तक चलने वाली यह प्रतियोगिता 5 सितंबर को न्हा ट्रांग में ग्रैंड फिनाले के साथ खत्म होगी. हाल ही में इस प्रतियोगिता की शुरुआत दुनिया भर से आईं सभी सुंदरियों के लिए एक वेलकम डिनर के साथ हुई जिसमें भारत की निकिता पोरवाल ने अपने शानदार लुक्स, खूबसूरती और ड्रेस से इंटरनेट पर पहले ही वाहवाही लूटनी शुरू कर दी.

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मिस वर्ल्ड 2026 में छाईं भारतीय सुंदरी

वियतनाम के क्वांग निन में ये वेलकम डिनर का आयोजन किया गया था. इस डिनर में निकिता ने भारतीय डिजाइनर भावना राव की शिमरी ब्लैक कलर की खूबसूरत ड्रेस पहनी थी. इस हॉल्टर नेक ड्रेस का अपर और लोअर एरिया फुल ब्लैक जबकि मिडल पर खूबसूरत शिमरी पैर्ट्नस बने थे. निकिता ने इसके साथ मैचिंग ब्लैक हील्स, ईयररिंग्स और हाथ में पतला सा ब्रेसलेट पहना था.उन्होंने बालों को खुला छोड़ा था. होठों पर ग्लॉसी लिपस्टिक, गालों पर ब्लश और आंखों में आईलाइन के साथ निकिता का मेकअप काफी सिंपल लेकिन खूबसूरत था.

सामने आए एक वीडियो में निकिता कई एशियाई देशों की कंटेस्टेंट्स के साथ बैठकर डिनर और मस्ती करती दिखाई दीं.

वहीं, एक और वीडियो में निकिता बस से उतरती दिखाई दीं. निकिता के साथ बाकी कंटेस्टेंट भी थीं.

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निकिता ने इस दौरान लाइट ब्लू रंग की बेहद खूबसूरत फ्रॉक स्टाइल की ड्रेस पहनी थी. उन्होंने इस दौरान कानों में पर्ल्स, हाथ में ब्रेसलेट और मैचिंग हील्स पहनी थीं. उनका मेकअप काफी लाइट और एलिगेंट था. निकिता ने बालों को खुला छोड़ा था और इस दौरान वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं.

वहीं, इस वीडियो में निकिता के ठीक पीछे पाकिस्तान की कंटेस्टेंट अनीका मेराज दिखाई दीं. 24 साल की अनीका मिस वर्ल्ड पेजेंट में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली पाकिस्तानी महिला हैं.

मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली निकिता पोरवाल 24 साल की हैं. वो एक भारतीय अभिनेत्री और टेलीविजन एंकर भी हैं. अब वो भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं.

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