आज की बदलती लाइफस्टाइल में मोटापा एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है. खासतौर पर पेट के आसपास बढ़ती चर्बी ज्यादा बढ़ी समस्या बन रही है. आमतौर पर लोग मोटापे को डायबिटीज और जोड़ों की समस्याओं से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोटापा पैंक्रियाज कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकता है. डॉक्टरों का कहना है कि मोटापे और पैक्रियाज कैंसर के रिस्क के बीच संबंध है. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पेट के पास जरूरत से ज्यादा चर्बी जमा हो रही है तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है.

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हर साल 19 नवंबर को विश्व पैंक्रियाज कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है. इस अवसर पर यह समझना जरूरी है कि पेट के आसपास जमा ज्यादा चर्बी हमारे शरीर पर किस तरह से असर करती है और इसका पैंक्रियाज कैंसर से क्या संबंध है.

पेट की चर्बी और कैंसर के खतरे का क्या है संबंध?

चेयरमैन सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. अरुण कुमार गोयल बताते हैं कि पैंक्रियाज पेट के अंदर, आमाशय के पीछे मौजूद एक अंग है. यह खाना पचाने में मदद करने वाले एंजाइम और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला इंसुलिन हार्मोन बनाता है. जब इस अंग की सेल्स असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं, तो पैंक्रियाज कैंसर हो जाता है.

डॉ कुमार कहते हैं कि पेट के आसपास जमा चर्बी केवल शरीर का एक्सट्रा वजन नहीं होती, बल्कि यह शरीर में कई तरह के बदलाव पैदा कर सकती है. अधिक चर्बी के कारण शरीर में लंबे समय तक हल्की सूजन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और हार्मोनल असंतुलन की स्थिति बन सकती है. इससे शरीर में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, जो सेल्स के बढ़ने का कारण बनती है.हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पेट की चर्बी वाले हर व्यक्ति को कैंसर होगा, लेकिन लंबे समय तक मोटापा बने रहने से इसका खतरा बढ़ सकता है.

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किन लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है?

मोटापे के अलावा पैंक्रियाज कैंसर के कई दूसरे कारण भी होते हैं. जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं.परिवार में पहले किसी सदस्य को पैंक्रियाज कैंसर है, कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं और लंबे समय से पैंक्रियाज में सूजन और डायबिटीज भी है तो इन लोगों को भी पैंक्रियाज कैंसर का रिस्क अधिक होता है. विशेष रूप से जिन लोगों में अचानक डायबिटीज की शुरुआत होती है और इसके साथ बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होने लगता है, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. हालांकि, ये लक्षण कैंसर की पुष्टि नहीं करते, लेकिन इनकी जांच जरूरी है.

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पैंक्रियाज कैंसर के लक्षण क्या होते हैं

पेट के ऊपरी हिस्से या पीठ में लगातार दर्द होना

बिना किसी कारण तेजी से वजन कम होना

भूख कम लगना और लगातार थकान रहना

त्वचा और आंखों का पीला पड़ना



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