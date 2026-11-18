किसी से तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता? लेकिन जेन जी के साथ कई बार ऐसा होता है कि तारीफ मिलने के बाद भी वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाती. कोई उसके काम की तारीफ करे, उसके लुक्स को अच्छा बताए या उसकी किसी उपलब्धि को सराहे, फिर भी उसके मन में सवाल उठने लगते हैं कि क्या वो सच में इसकी हकदार है? इसे समझने के लिए इम्पोस्टर सिंड्रोम और खुद पर शक करने की आदत को समझना जरूरी है.

और पढ़ें

दूसरों से खुद की तुलना करना

सोशल मीडिया ने दूसरों की जिंदगी को देखना बहुत आसान बना दिया है. जेन जी रोज किसी को बेहतर नौकरी, अच्छी जिंदगी, शानदार लुक्स या बड़ी उपलब्धियां हासिल करते देखती है. ऐसे में अपनी तारीफ सुनने के बाद भी उसे लग सकता है कि दूसरे लोग उससे कहीं ज्यादा बेहतर हैं.

गलती होने का डर

कई युवा अपनी छोटी-सी गलती को भी बहुत बड़ा मान लेते हैं. उन्हें लगता है कि अगर किसी ने उनकी तारीफ की है, तो अब उन्हें हर बार खुद को साबित करना होगा. इसी वजह से वे अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत के बजाय किस्मत या दूसरों की मदद को देने लगते हैं.

यह भी पढ़ें: "Gen Z को भा रहा 'रेट्रो वाइब', ट्रेंड में क्यों लौटे पुराने बॉलीवुड गाने?

Advertisement

इम्पोस्टर सिंड्रोम का असर

इम्पोस्टर सिंड्रोम एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडिशन है, जिसमें व्यक्ति अपनी मेहनत और काबिलीयत के बावजूद खुद को सक्सेसफुल मानने में मुश्किल महसूस करता है. उसे डर रहता है कि कहीं दूसरे लोग उसकी असलियत न जान लें. यही वजह है कि तारीफ मिलने पर भी वो उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाता.

तारीफ को स्वीकार करना भी जरूरी

दरअसल, हर वक्त खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करना मेंटली थका सकता है. जेन जी को समझना होगा कि हर उपलब्धि के पीछे उसकी मेहनत भी होती है. तारीफ मिलने पर उसे छोटा समझने के बजाय खुशी से स्वीकार करना और अपनी काबिलियत पर भरोसा करना भी जरूरी है.

---- समाप्त ----