भारतीय क्रिकेट के सबसे चहेते सितारे और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की धड़कन कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरकार आईपीएल में खिलाड़ी के तौर पर अपने 18 साल के शानदार सफर को विराम दे दिया है.

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45 साल की उम्र में मंगलवार यानी 17 नवंबर 2026 को धोनी के संन्यास की खबर ने करोड़ों फैन्स का दिल तोड़ दिया. लेकिन अब इस फैसले के पीछे की वह भावुक कहानी सामने आई है, जिसे सुनकर हर क्रिकेट फैन्स की आंखें नम हो जाएंगी.

चेन्नई सुपर किंग्स की मालकिन रूपा गुरुनाथ ने एक वीडियो जारी कर बताया कि कैसे एक साधारण सी मीटिंग में धोनी के सिर्फ एक वाक्य ने पूरे कमरे में सन्नाटा पसार दिया. रूपा गुरुनाथ ने खुलासा किया कि शनिवार यानी 15 नवंबर को टीम मैनेजमेंट की एक वीडियो कॉल चल रही थी. इस मीटिंग में आगामी सीजन की रणनीति और किन खिलाड़ियों को रिलीज करना है, इस पर लंबी चर्चा हो रही थी.

रूपा ने उस पल को याद करते हुए बताया कि कुछ महीने पहले जब मैं धोनी से मिली थी, तब भी उन्होंने कहा था कि वह पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि अगला सीजन खेल पाएंगे या नहीं. शनिवार को जब हमारी वीडियो कॉल खत्म होने वाली थी और सीईओ काशी विश्वनाथन रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट पढ़ रहे थे, तभी एमएस ने बेहद शांत आवाज में कहा कि शायद आपको मेरा नाम भी इसमें जोड़ देना चाहिए.

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From the heart of Mrs. Rupa Gurunath - Owner, Chennai Super Kings Read More : https://t.co/AFjZ5yiuN4 https://t.co/Dncjo7kGDa — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026

धोनी का यह एक शब्द किसी झटके से कम नहीं था. साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत से लेकर अब तक जिस खिलाड़ी ने सीएसके को अपने कंधों पर उठाया, उसने बिना किसी शोर-शराबे के बेहद सादगी से मैदान से विदाई ले ली.

'200 फीसदी नहीं दे सकते तो टीम पर बोझ नहीं बनते माही'

पिछले कुछ समय से धोनी लगातार चोटों से जूझ रहे थे. पिंडली की चोट के कारण वह पूरा 2026 सीजन भी नहीं खेल पाए थे, जिसका असर टीम के प्रदर्शन पर भी दिखा और सीएसके केवल 6 मैच ही जीत सकी.

रूपा गुरुनाथ ने धोनी के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि पिछले 20 सालों से सीएसके और एमएस धोनी हर उतार-चढ़ाव में साथ चले हैं.

endrum thala 💛 #ForOurThala https://t.co/VRmPKS2yEe — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026

धोनी ऐसे इंसान हैं कि अगर वह टीम को अपना 200 फीसदी नहीं दे सकते तो वह नहीं खेलेंगे. वह कभी टीम के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहते. जब उन्हें लगा कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे तो उन्होंने खुद ही कदम पीछे खींच लिए.

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अब मेंटर के रूप में येलो आर्मी को संवारेंगे 'थाला'

भले ही अब मैदान पर धोनी की बिजली जैसी तेज स्टंपिंग, उनके हेलीकॉप्टर शॉट्स और एक उंगली के इशारे से फील्ड बदलकर मैच पलटने का जादू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सीएसके के साथ उनका रिश्ता हमेशा बना रहेगा. धोनी अब आगामी सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के 'टीम मेंटर' की भूमिका निभाएंगे.



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