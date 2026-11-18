राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने आने वाले श्रद्धालुओं को निशाना बनाने वाले एक मोबाइल चोर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से करीब 6 लाख रुपये कीमत के 25 चोरी के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी दरगाह में आने वाले श्रद्धालुओं की जेब से चुपके से मोबाइल फोन चुरा लेते थे.

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पुलिस ने बुधवार को बताया कि आरोपियों को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया. उनकी पहचान मोहम्मद आमिर (20), मोहम्मद गयासुद्दीन (20), फरदीन खान (21), शेख फरहान आलम (23) और मोहम्मद शाहिद (21) के रूप में हुई है. पांचों आरोपी अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

सीसीटीवी फुटेज से खुला गिरोह का राज

पुलिस के मुताबिक दरगाह में मोबाइल चोरी की शिकायतों के बाद मामले की जांच शुरू की गई थी. आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी विश्लेषण की मदद ली. इसके अलावा स्थानीय सूत्रों और होटल संचालकों से भी जानकारी जुटाई गई. जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

आरोप है कि यह गिरोह दरगाह में जियारत करने आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ का फायदा उठाता था. इसी दौरान उनकी जेब से मोबाइल फोन पार कर देता था. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के 25 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 6 लाख रुपये बताई जा रही है.

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पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहे आरोपी

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है. ये पहले चोरी, लूट, संगठित अपराध और अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों में शामिल रहे हैं. फिलहाल दरगाह थाने में इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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