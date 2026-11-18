Chana Bhaji Recipe: सर्दियों का सीजन आते ही बाजारों में हरी पत्तेदार सब्जियां बिकना शुरू हो जाती हैं और इस मौसम में घरों में लोग साग बनाकर खूब खाते हैं. पालक, सरसो, बथुआ, मेथी और चना भाजी जैसी सब्जियां बाजार में मिलती है, पालक और मेथी वगैरा तो आपने बहुत खाया होगा. इस बार आप ठंड में चना भाजी बनाकर देखिए, जिसका स्वाद भी अच्छा होता है और इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है.
बाजरे की रोटी के साथ चना भाजी बहुत टेस्टी लगती है, लंच या डिनर में आप कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं तो आप चना भाजी की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. चने की सब्जी तो आमतौर पर घरों में बनती है, लेकिन चना भाजी भी उनती ही टेस्टी बनती है. आइए घर पर चना भाजी बनाने की आसान रेसिपी जानते हैं.
चना भाजी बनाने के लिए सामग्री
चना भाजी बनाने का आसान तरीका
ज्वार की रोटी कैसे बनाएं?
दो कप ज्वार का आटा और उसमें आधा छोटा चम्मच नमक मिला दें. फिर आटे को हल्का गुनगुना पानी से गूंथ लें. मिडियम साइज में आटे की लोइयां बनाए और फिर रोटी की शेप में बेल दें. रोटी को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेंकने के बाद हल्का देसी घी लगाकर गरमा-गरम चना भाजी के साथ सर्व करें. बाजरे की रोटी के साथ चना भाजी का स्वाद दोगुना हो जाता है, हालांकि आप इसको लंच में दाल-चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं.