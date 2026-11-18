Chana Bhaji Recipe: सर्दियों का सीजन आते ही बाजारों में हरी पत्तेदार सब्जियां बिकना शुरू हो जाती हैं और इस मौसम में घरों में लोग साग बनाकर खूब खाते हैं. पालक, सरसो, बथुआ, मेथी और चना भाजी जैसी सब्जियां बाजार में मिलती है, पालक और मेथी वगैरा तो आपने बहुत खाया होगा. इस बार आप ठंड में चना भाजी बनाकर देखिए, जिसका स्वाद भी अच्छा होता है और इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है.

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बाजरे की रोटी के साथ चना भाजी बहुत टेस्टी लगती है, लंच या डिनर में आप कुछ टेस्टी खाना चाहते हैं तो आप चना भाजी की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. चने की सब्जी तो आमतौर पर घरों में बनती है, लेकिन चना भाजी भी उनती ही टेस्टी बनती है. आइए घर पर चना भाजी बनाने की आसान रेसिपी जानते हैं.

चना भाजी बनाने के लिए सामग्री

1 गड्डी चना भाजी

5 से 6 सूखी लाल मिर्च

15 लहसुन की कलियां

आधा इंच अदरक

आधा इंच फ्रेश हल्दी

4 हरी मिर्च

2 छोटे चम्मच मिर्च

2 छोटे चम्मच बेसन

दूध स्वादानुसार

नमक स्वादानुसार

तेल

चना भाजी बनाने का आसान तरीका

चने के ताजे साग को 5 से 6 बार अच्छी तरह धो लें ताकि सारी मिट्टी निकल जाए. चाकू या फूड प्रोसेसर की मदद से साग को बारीक काट लें. सूखी लाल मिर्च, लहसुन, अदरक, ताजी हल्दी और हरी मिर्च को पीसकर दरदरा पेस्ट बना लें. एक पैन में तेल गरम करें और तैयार किए गए मसाले में से 2 बड़े चम्मच मसाला डालकर 2 मिनट तक भूनें. बेसन डालकर अच्छी तरह मिला दें, कटा हुआ चने का साग, दूध और नमक डालें. 12 से 15 मिनट तक पकाएं, जब तक कि साग नरम न हो जाए और अच्छी तरह पक न जाए.

ज्वार की रोटी कैसे बनाएं?

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दो कप ज्वार का आटा और उसमें आधा छोटा चम्मच नमक मिला दें. फिर आटे को हल्का गुनगुना पानी से गूंथ लें. मिडियम साइज में आटे की लोइयां बनाए और फिर रोटी की शेप में बेल दें. रोटी को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेंकने के बाद हल्का देसी घी लगाकर गरमा-गरम चना भाजी के साथ सर्व करें. बाजरे की रोटी के साथ चना भाजी का स्वाद दोगुना हो जाता है, हालांकि आप इसको लंच में दाल-चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं.



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