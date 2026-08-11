'100 मुद्दे होते हैं, वो इश्यू अलग है...', झारखंड छात्र आंदोलन से जुड़े सवाल पर बोले खड़गे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में छात्रों के आंदोलन और उन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि यह मुद्दा अलग है और पार्टी के लोग इस मामले में बात कर रहे हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस नेतृत्व ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के मुद्दे पर बात की है, तो खड़गे ने कहा, "हमारे लोग बात कर रहे हैं. वो इश्यू अलग है. 100 इश्यू होते हैं, सब पर अलग-अलग डिस्कशन होता है. क्या सभी मुद्दे लाकर एक ही दिन करते हैं?"

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झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है. आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव भी हुआ. छात्रों ने पुलिस कार्रवाई में लाठीचार्ज और अन्य बल प्रयोग के आरोप लगाए हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई में कई छात्र घायल हुए हैं.

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मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर सरकार से सदन में स्पष्टीकरण देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी की घटनाओं के बाद कई बच्चे बीमार पड़े और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा. उनके मुताबिक, 100 से ज्यादा छात्रों को चोटें आईं और कुछ छात्र पैलेट गन से भी घायल हुए.

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'किसने दिया कार्रवाई का आदेश, सरकार बताए'

खड़गे ने सरकार से सवाल किया कि छात्रों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश किसने दिया और पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ. उन्होंने कहा कि आंदोलन को 18 दिन बीत जाने के बावजूद सरकार की तरफ से इस मामले पर स्पष्ट बयान नहीं आया है.

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उन्होंने छात्रों से जुड़े मुद्दों के अलावा "चंदा चोरी" के आरोप और माफी की मांग का भी जिक्र किया. खड़गे के मुताबिक, ये सभी अलग-अलग मुद्दे हैं और जब तक इनका समाधान नहीं होता, तब तक ये बने रहेंगे.

हेमंत सोरेन से बातचीत के सवाल पर बोले खड़गे

झारखंड सरकार और कांग्रेस नेतृत्व के बीच छात्रों के आंदोलन को लेकर बातचीत के सवाल पर खड़गे ने कहा कि पार्टी के लोग इस मामले में बात कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि छात्रों का आंदोलन एक अलग मुद्दा है और राजनीतिक स्तर पर कई मुद्दों पर अलग-अलग चर्चा होती रहती है. उन्होंने कहा कि सभी मुद्दों को एक ही दिन में नहीं उठाया जा सकता.

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