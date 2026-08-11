सिर्फ रविवार को डंसता है सांप, संभल में एक ही परिवार के 4 लोग बने शिकार, 5 साल की बच्ची की मौत

यूपी के संभल में एक परिवार सांपों की दहशत में जीने को मजबूर है. परिवार का दावा है कि पिछले करीब एक महीने में चार बार सांप ने किसी ना किसी को डंसा और हर बार रविवार का दिन था. सांप के डंसने से 5 साल की बच्ची सुनहरी की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोगों को इलाज के बाद बचा लिया गया. अब हालात ऐसे हैं कि घर के अंदर कदम रखने से पहले परिजन हाथ में डंडा लेकर सांप तलाशते हैं.

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संभल के गणेशपुर गांव में एक परिवार के लिए पिछले कुछ रविवार डरावनी याद बन गए हैं. परिवार का दावा है कि करीब एक महीने के भीतर सांप ने उनके चार सदस्यों को डसा है. सबसे दर्दनाक घटना में परिवार की 5 साल की बच्ची सुनहरी की मौत हो गई. इसके बाद भी सिलसिला नहीं रुका. परिवार के मुताबिक, एक के बाद एक तीन और लोग सांप के हमले का शिकार हो चुके हैं. इनमें हालिया घटना में परिवार की एक विवाहित बेटी को सांप ने डस लिया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर बताई गई और उसे हायर सेंटर रेफर किया गया. परिवार का सबसे बड़ा दावा यह है कि ये घटनाएं अलग-अलग दिनों में नहीं, बल्कि लगातार रविवार के दिन हुईं. यही बात अब गांव में चर्चा और परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है.

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चार बार डंसा, एक मासूम की मौत

चंदौसी तहसील क्षेत्र के गणेशपुर गांव निवासी नन्हे का परिवार पिछले करीब एक महीने से सांपों के खौफ में है. परिवार के मुताबिक, सबसे पहले 5 साल की बच्ची सुनहरी को सांप ने डसा था. इलाज की कोशिशों के बावजूद बच्ची की जान नहीं बच सकी. मासूम की मौत के बाद परिवार को उम्मीद थी कि शायद यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और अब ऐसा दोबारा नहीं होगा. लेकिन इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों पर भी सांप के हमले की घटनाएं सामने आने लगीं. परिवार का दावा है कि तीन अन्य लोग भी सांप के डसने का शिकार हुए. इनमें दो लोगों की हालत अब ठीक बताई जा रही है, जबकि हालिया घटना में घायल महिला की हालत गंभीर होने के कारण उसे हायर सेंटर भेजा गया. एक ही परिवार के चार लोगों के सांप के काटने की घटनाओं ने पूरे गांव को हैरान कर दिया है.

परिवार का दावा- हर रविवार आता है सांप

इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात परिवार का यह दावा है कि सांप के हमले लगातार रविवार को ही हुए. परिवार के बुजुर्ग नन्हे का कहना है कि एक रविवार के बाद अगले रविवार और फिर उसके अगले रविवार को परिवार के लोगों पर सांप ने हमला किया. अब चौथे रविवार को भी एक सदस्य को सांप ने डस लिया. नन्हे के मुताबिक, उनके परिवार में कुछ ही दिनों के अंतराल पर लगातार लोग सांप के शिकार हुए हैं. परिवार के लिए यह महज संयोग है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है. यही सवाल अब ग्रामीणों को भी परेशान कर रहा है.

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लगातार हो रहे सांप के हमलों का असर परिवार के लोगों की दिनचर्या पर भी साफ दिखाई दे रहा है. परिजन अब घर के किसी कमरे में जाने से पहले सावधानी बरतते हैं. परिवार के लोग हाथ में डंडा लेकर कमरे, कोने और आसपास की जगहों को देखते हैं. डर इतना है कि घर में सामान्य तरीके से चलना-फिरना भी मुश्किल हो गया है. परिवार के लोगों को आशंका रहती है कि कहीं किसी कोने में सांप छिपा न हो. एक सदस्य के साथ हुई घटना का असर पूरे परिवार पर पड़ा है. खासकर मासूम बच्ची की मौत के बाद डर और बढ़ गया है.

एक सांप पकड़ा तो दूसरे ने डंस लिया

परिवार के मुताबिक, एक घटना के दौरान परिजनों ने सांप को पकड़ लिया था. उन्हें लगा कि अब खतरा टल गया है. लेकिन परिवार का दावा है कि इसके बाद भी सांप के काटने का सिलसिला नहीं रुका. कथित तौर पर दूसरे सांप ने परिवार के एक अन्य सदस्य को डस लिया. यही वजह है कि अब परिजन यह समझ नहीं पा रहे कि उनके घर और आसपास आखिर ऐसा क्या है, जिसके कारण बार-बार सांप निकल रहे हैं. एक सांप को पकड़ने के बाद भी दूसरा सांप सामने आने की बात ने परिवार की चिंता और बढ़ा दी है.

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परिवार के लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी. उनके मुताबिक, एक के बाद एक परिवार के सदस्यों को सांप के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं. सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि अभी तक इस सिलसिले की वजह पता नहीं चल सकी है. परिवार का कहना है कि अगर सांपों का खतरा आसपास मौजूद है तो उसे खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है. ग्रामीण भी इस पूरे मामले को लेकर हैरान हैं और परिवार को लगातार सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.

'कहीं सांपों की कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं?'

लगातार हो रही घटनाओं के बीच ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं भी हैं. कुछ लोग इसे महज संयोग मान रहे हैं तो कुछ परिवार के आसपास सांपों के ठिकाने होने की आशंका जता रहे हैं. वहीं परिवार के लोगों के मन में भी कई सवाल हैं.एक ही परिवार के लोगों पर बार-बार सांप के हमले ने उन्हें इतना परेशान कर दिया है कि अब उन्हें घर में भी सुरक्षा का भरोसा नहीं रह गया. हालांकि सांप किसी परिवार को चुनकर बार-बार हमला कर रहा है या इसके पीछे कोई विशेष वजह है**, ऐसा कोई तथ्य अभी सामने नहीं आया है. इसकी वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है.

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चौथे हमले में महिला की हालत गंभीर

परिवार के मुताबिक, हालिया यानी चौथे हमले में नन्हे की विवाहित बेटी को सांप ने डस लिया. घटना के बाद उसकी हालत बिगड़ने पर उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया. परिवार पहले ही एक बच्ची को खो चुका है, ऐसे में चौथी घटना ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है. परिवार के लोग अब चाहते हैं कि उनके घर और आसपास सांपों की मौजूदगी की जांच हो और यह पता लगाया जाए कि आखिर लगातार सांप कहां से आ रहे हैं.

प्रशासन ने जांच कराने की बात कही

मामला सामने आने के बाद प्रशासन का भी ध्यान इस ओर गया है. एसडीएम आशुतोष तिवारी ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने कहा कि मामले की गहनता से जांच-पड़ताल कराई जाएगी. अब प्रशासन की जांच में यह पता लगाना महत्वपूर्ण होगा कि परिवार के आसपास सांपों की मौजूदगी क्यों बढ़ी है, क्या घर या आसपास सांपों के ठिकाने हैं और लगातार सामने आ रही घटनाओं के पीछे वास्तविक कारण क्या है.

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