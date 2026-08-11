IND vs SL: सरफराज खान की वापसी से किसका कटेगा पत्ता? मैच से पहले दिग्गज ने प्लेइंग XI को लेकर किया बड़ा खुलासा

भारतीय टेस्ट टीम में सरफराज खान की वापसी से टीम की बल्लेबाजी मजबूत नजर आ रही है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीम में चुने जाने के बाद क्या सरफराज खान अब पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे.

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करीब डेढ़ साल के लंबे इंतजार के बाद सरफराज को दोबारा टेस्ट टीम में एंट्री मिली है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने सरफराज खान की वापसी पर खुशी जाहिर की है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरफराज को प्लेइंग इलेवन में भी जगह मिलनी चाहिए.

मोहम्मद कैफ ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा कि श्रीलंका दौरे पर अगर भारत को अपनी सबसे मजबूत प्लेइंग इलेवन मैदान पर उतारनी है तो सरफराज खान की जगह पक्की होनी चाहिए. श्रीलंका में गेंद काफी स्पिन होती है और सरफराज खान स्पिन गेंदबाजी को खेलने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं.

स्पिन के बेहतरीन खिलाड़ी हैं सरफराज

जब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स के आगे पस्त नजर आ रहे थे. तब सरफराज खान ने ही अपनी शतकीय पारी से मैच में जान फूंकी थी. उनके पास स्वीप, रिवर्स स्वीप और बैकफुट पर खेलने का शानदार हुनर है. कैफ के मुताबिक टेस्ट मैच के चौथे और पांचवें दिन जब पिच पूरी तरह से टूट जाती है. तब सरफराज जैसा आक्रामक बल्लेबाज अकेले दम पर खेल का रुख बदल सकता है.

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ध्रुव जुरेल पर गिर सकती है गाज!

अगर सरफराज नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, तो ध्रुव जुरेल की जगह खतरे में पड़ सकती है. कैफ के मुताबिक, जुरेल का हालिया टेस्ट फॉर्म बहुत खास नहीं रहा है. उन्होंने 10 टेस्ट मैचों में भले ही 478 रन बनाए हों, लेकिन पिछली 5-6 पारियों में वे लगातार बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे हैं. अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी वे सस्ते में आउट हो गए थे.

कैफ का यह भी कहना है कि फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि टीम मैनेजमेंट की सोच क्या है. अगर वे पुराने खिलाड़ियों को बैक करने के ट्रेंड पर चले तो जुरेल को एक और मौका मिल सकता है. लेकिन अगर मौजूदा फॉर्म और पिच के मिजाज को देखा जाए तो सरफराज खान हर मामले में ध्रुव जुरेल से आगे नजर आते हैं.

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