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'IMF और तुम दोनों भाड़ में जाओ', पेट्रोल-डीजल पर उबल पड़ा पाकिस्तान, शहर-शहर प्रदर्शन

पाकिस्तान में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग उतर आए. कराची और लाहौर समेत कई शहरों में जमात-ए-इस्लामी ने सरकार के खिलाफ रैलियां निकालीं. पार्टी प्रमुख हाफिज नईम-उर-रहमान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लेवी खत्म करने की चेतावनी दी. उन्होंने आंदोलन और तेज करने का ऐलान करते हुए कराची से चित्राल तक हाईवे जाम करने की बात कही.

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धार्मिक-राजनीतिक पार्टी 'जमात-ए-इस्लामी' ने ये रैलियां निकलवाईं थीं (फोटो- AFP)
धार्मिक-राजनीतिक पार्टी 'जमात-ए-इस्लामी' ने ये रैलियां निकलवाईं थीं (फोटो- AFP)

पाकिस्तान के कई शहरों में शुक्रवार को हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे. सबने धार्मिक-राजनीतिक पार्टी 'जमात-ए-इस्लामी' की रैलियों में हिस्सा लिया. ये रैलियां सरकार द्वारा पेट्रोलियम लेवी (एक तरह का टैक्स) लगाने के विरोध में आयोजित की गई थीं, और पार्टी प्रमुख ने इस विरोध प्रदर्शन को पूरे देश में और तेज करने का आह्वान किया था.

पेट्रोलियम लेवी एक टैक्स है जो केंद्रीय सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल और केरोसिन (मिट्टी के तेल) पर आयात या घरेलू बिक्री के वक्त लगाया जाता है.

कराची में, प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सड़कों पर मार्च किया और शहर की अहम सड़कों को जाम कर दिया, जिससे ट्रैफिक और व्यापारिक गतिविधियों में रुकावट आई. लाहौर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां हजारों लोग इस लेवी का विरोध करने के लिए जमा हुए थे.

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लाहौर की रैली को संबोधित करते हुए, जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख हाफिज नईम-उर-रहमान ने सरकार की टैक्स नीतियों की निंदा की और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ व उनकी कैबिनेट को कड़ी चेतावनी दी.

यह भी पढ़ें: 'कागज के टुकड़े से नहीं मिलेगी सुरक्षा', तुर्किए-पाकिस्तान के साथ सऊदी की डिफेंस डील पर भड़का ईरान

रहमान ने भीड़ से कहा, 'यह सरकार, और इससे पहले वाली सरकार, और उससे भी पहले वाली सरकार, ये सभी एक ही गड़बड़झाले में शामिल हैं. इसीलिए यह लेवी किसी भी हाल में मंजूर नहीं है. शहबाज शरीफ और आपके मंत्री, मेरी बात साफ-साफ सुन लीजिए, आपको पीछे हटना होगा. आपको यह लेवी टैक्स खत्म करना होगा.'

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नईम-उर-रहमान ने आगे कहा, 'आपका यह दावा कि IMF इसकी इजाजत नहीं देगा. तो भाड़ में जाएं आप और भाड़ में जाए आपका IMF. गरीबों पर जुल्म करना बंद करें, छात्रों पर ज़ुल्म करना बंद करें. हमें नहीं पता कि आपका असली एजेंडा क्या है, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि यह हमारा हक है, कोई खैरात नहीं. हमें यह लेवी मंजूर नहीं है.'

रहमान ने कहा कि विरोध प्रदर्शन देशव्यापी रैलियों के साथ और तेज होगा, जिसके बाद कराची से चित्राल तक सभी मुख्य हाईवे जाम किए जाएंगे, और सिर्फ एंबुलेंस व आपातकालीन वाहनों को ही गुजरने दिया जाएगा. यह मार्च पेट्रोलियम लेवी और जिसे प्रदर्शनकारी 'IPP माफ़िया' कहते हैं, उसके खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा था. उनका आरोप है कि इस माफ़िया ने सरकारी खजाने से अरबों रुपये निकाले हैं.

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